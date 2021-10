Κόσμος

Πολωνία: Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας εκβιάζει

Μύδροι από τον Πολωνό Πρωθυπουργό μετά την κόντρα για τον αν υπερισχύει το εθνικό δίκαιο έναντι του ευρωπαϊκού σε κάθε χώρα μέλος της ΕΕ.

Η Πολωνία απορρίπτει τις προειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραβίαση των ευρωπαϊκών αρχών κάνοντας λόγο για «εκβιασμό» δια στόματος του πολωνού πρωθυπουργού Ματέους Μοραβιέτσι ο οποίος δήλωσε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι το Σύνταγμα παραμένει «ο υπέρτατος νόμος» για την Βαρσοβία.

«Απορρίπτω την γλώσσα αυτή των απειλών και του καταναγκασμού (...). Ο εκβιασμός εξελίσσεται σε συνήθη μέθοδο για ορισμένα κράτη μέλη, δεν βρίσκεται εκεί η βάση της δημοκρατίας», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός για να δικαιολογήσει την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της χώρας του που αμφισβήτησε την υπεροχή του ευρωπαϊκού έναντι των εθνικών δικαίων.

Η υπεροχή του ευρωπαϊκού δικαίου αποτελεί έναν εκ των ακρογωνιαίων λίθων του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και αποτελεί sine qua non όρο για την ένταξη ή την συνέχιση της συμμετοχή ενός κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Δεν θα δεχθούμε το τέλος του κράτους δικαίου

Το τέλος του κράτους δικαίου θα σημάνει το τέλος της Ευρώπης, προειδοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου Ζαν Ασελμπορν, λίγες ημέρες πριν από την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών κατά την οποία οι ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν το θέμα της απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας που αμφισβητεί την υπεροχή του ευρωπαϊκού έναντι των εθνικών δικαίων.

«Η Ευρώπη δεν θα δεχθεί το τέλος του κράτους δικαίου. Η Ευρώπη θα πεθάνει από μία τέτοια εξέλιξη...η Ευρώπη έχει οικοδομηθεί με βάση την δημοκρατία την ελευθερία, τον σεβασμό και το κράτος δικαίου», δήλωσε ο Ζαν Ασελμπορν στους δημοσιογράφους πριν από την σύνοδο των ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών στο Λουξεμβούργο.

«Θα πρέπει να το αντιληφθούμε, όχι μόνο τα μέλη που σέβονται το κράτους δικαίου, αλλά και σε τόπους όπου η αντίληψη είναι ότι το κράτος δικαίου δεν είναι και τόσο σημαντικό. Αν αμφισβητήσεις το κράτος δικαίου, έχει κάποιο λόγο για να το κάνεις. Και ο λόγος αυτός είναι η διατήρηση της εξουσίας».

Ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γερμανίας Μίχαελ Ροτ δήλωσε από την πλευρά του ότι δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς ως προς το κράτος δικαίου. «Δεν μπορούν να γίνουν εκπτώσεις», προειδοποίησε.

«Πρέπει να μιλήσουμε, αλλά δεν βλέπω χώρο για συμβιβασμούς...Στο τέλος αυτού του διαλόγου, πρέπει να υπάρξει μία σαφής ομολογία για αυτά επί των οποίων δεσμευθήκαμε όταν ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να υπάρξουν ειδικές συμφωνίες», προειδοποίησε ο Μίχαελ Ροτ προσερχόμενο στην σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης.

