Πολιτισμός

Χανιά - Μενδώνη: Αυτοψία στο υπό κατασκευή Αρχαιολογικό Μουσείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περισσότερα από 3.500 αντικείμενα συγκροτούν την έκθεση του Μουσείου, εκ των οποίων περίπου 1.000 εκτίθενται για πρώτη φορά.

Αυτοψία στο υπό κατασκευή Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων πραγματοποίησε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, συνοδευόμενη από την έφορο Αρχαιοτήτων Χανίων, Ελένη Παπαδοπούλου. Όπως ανέφερε η Υπουργός, «περισσότερα από 3.500 αντικείμενα συγκροτούν την έκθεση του Μουσείου, εκ των οποίων περίπου 1.000 εκτίθενται για πρώτη φορά», ενώ «τα Χανιά αποκτούν έναν επιπλέον χώρο πολιτισμού, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, το κτήριο του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου έχει ήδη ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης - ΕΣΠΑ 2007-2013 και πλέον βρίσκονται σε τελικό στάδιο οι εργασίες εφαρμογής της μουσειογραφικής μελέτης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η έκθεση. Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο των Χανίων - το παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο στον Άγιο Φραγκίσκο έκλεισε οριστικά τον Σεπτέμβριο 2020 - εμβαδού 6.000 τμ, έχει χωροθετηθεί στην περιοχή της Χαλέπας, αποτελώντας ήδη ένα δυναμικό τοπόσημο για την πόλη των Χανίων.

Όπως πληροφορεί η ίδια ανακοίνωση, η Υπουργός επισκέφθηκε τους χώρους στους οποίους έχουν μεταφερθεί τα εκθέματα - μία εργασία επίπονη που απαιτεί ειδικές δεξιότητες και συνεργασία πολλών ειδικοτήτων, επιστημονικών και τεχνικών - από το παλαιό μουσείο και τις αποθήκες. Η οργάνωση της έκθεσης και ο εξοπλισμός των αποθηκών χρηματοδοτήθηκε με 3.300.000 ευρώ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης - ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΠΟΑ και της Περιφέρειας Κρήτης.

Η έκθεση ακολουθεί την πορεία μέσα στον χρόνο, που διαπερνά τους προϊστορικούς οικισμούς και τις πόλεις των ιστορικών χρόνων της Περιφερειακής Ενότητας των Χανίων, αναδεικνύοντας την κοινωνική και διοικητική οργάνωση, τη θρησκεία, το εμπόριο, την καθημερινή ζωή των κατοίκων τους. Διαρθρώνεται σε πέντε θεματικούς άξονες, περιλαμβάνει πλήθος νέων εκθεμάτων, που για πρώτη φορά βγαίνουν από τις αποθήκες, ενώ δεν φείδεται των ψηφιακών μέσων, ώστε η έκθεση να γίνεται περισσότερο κατανοητή και ελκυστική στους επισκέπτες της.

Μετά την αυτοψία σε όλους τους χώρους του Μουσείου, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ένα ακόμη νέο μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων σε λίγο ανοίγει τις πύλες του για να υποδεχθεί τους επισκέπτες του, Έλληνες και ξένους. Όλο το προσωπικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων, με επικεφαλής την προϊσταμένη κ. Ελένη Παπαδοπούλου, δούλεψε και δουλεύει με αφοσίωση εντός και εκτός ωραρίων, για να φτάσουμε σήμερα ως εδώ. Περισσότερα από 3.500 αντικείμενα συγκροτούν την έκθεση του Μουσείου, εκ των οποίων περίπου 1.000 εκτίθενται για πρώτη φορά. Οι εργασίες για την έκθεση ακολουθούν πιστά το χρονοδιάγραμμα και το Μουσείο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους. Το Μουσείο παρέχει μεγάλους χώρους για τη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων. Αποτελεί όχι μόνο κιβωτό για τη διαφύλαξη του εξαιρετικά πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος της Περιφερειακής Ενότητας των Χανίων, αλλά και ιδιαίτερα σημαντικό οικονομικό και αναπτυξιακό πόρο για την Κρήτη, αλλά και για τη χώρα. Τα Χανιά αποκτούν έναν επιπλέον χώρο πολιτισμού, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας».

“Μπάλος” - Μενδώνη: Ίσως ήταν η πρώτη φορά που η Ακρόπολη δεν πλημμύρισε

«Ίσως ήταν η πρώτη φορά που η Ακρόπολη δεν πλημμύρισε, με την έννοια να υπάρχουν νερά, τα οποία να ξεχειλίζουν δεξιά και αριστερά ή να πλημμυρίσουν οι εργοταξιακοί οικίσκοι που υπάρχουν πάνω», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την κακοκαιρία «Μπάλος» και τις φωτογραφίες από την Ακρόπολη που κυκλοφόρησαν.

«Στην Ακρόπολη τους τελευταίους μήνες γίνεται συστηματικά από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, της Ακροπόλεως δηλαδή, ένα μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο, το οποίο έχει ξεκινήσει, ήδη από το 2020, μέσα στο πλαίσιο της χορηγίας του Ιδρύματος Ωνάση», σημείωσε η υπουργός, συμπληρώνοντας ότι «η καταιγίδα "Μπάλος" έδειξε ότι το αντιπλημμυρικό σύστημα δούλεψε πάρα πολύ καλά» και πως «αυτό που υπήρξε πάνω στην Ακρόπολη ήταν στα φυσικά κοιλώματα των βράχων ή σε κάποια κοιλώματα που φυσικά υπάρχουν πάνω στην Ακρόπολη συγκεντρώθηκε μία μικρή ποσότητα νερού. Από εκεί και πέρα το σύστημα ανταποκρίθηκε πλήρως και έτσι είχαμε μία Ακρόπολη όχι πλημμυρισμένη, και όχι με τα φαινόμενα, τα οποία λίγα χρόνια πριν, ήταν πολύ συχνά σε κάθε μεγάλη βροχόπτωση», υπογράμμισε η κ. Μενδώνη.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος – 8χρονη: Σκευωρία και ανατροπή στην κακοποίηση του παιδιού

Λιάγκας: Σκληρή απάντηση σε Παπαθωμά - Πετράκο (βίντεο)

“Άγριες Μέλισσες”: Ο Δούκας αντιμέτωπος με δυσάρεστες εξελίξεις (βίντεο)