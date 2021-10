Life

Game Of Chefs: Η πρώτη ατομική δοκιμασία αποχώρησης της εβδομάδας (εικόνες)

Το “Game Of Chefs” ανοίγει την πόρτα του, απόψε στις 21:00, και η πιο καυτή μάχη των “Kitchen Battles” ξεκινά.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου καλωσορίζει τους διαγωνιζόμενους που είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν… τα μαχαίρια τους και να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τους όνειρο και την κατάκτηση του τίτλου του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και των 50.000 ευρώ!

Στην 1η ομαδική δοκιμασία της εβδομάδας, το θέμα της οποίας ήταν εμπνευσμένο από την ιταλική κουζίνα, νικήτρια ήταν η ομάδα του Άγγελου Λάντου με 7 ψήφους. Ακολούθησαν η ομάδα του Βασίλη Μουρατίδη με 3 και η ομάδα του Άνταμ Κοντοβά με 1 ψήφο.

Απόψε, τα μέλη των δύο χαμένων ομάδων έρχονται αντιμέτωπα με την 1η ατομική δοκιμασία αποχώρησης της εβδομάδας, που έχει και αυτή ως θέμα την ιταλική κουζίνα. Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αποδομήσουν την ιταλική πίτσα, με δημιουργικό τρόπο. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα τρία βασικά στοιχεία της, δηλαδή τη ζύμη, τη σάλτσα και τη μοτσαρέλα, και να δημιουργήσουν ένα ενδιαφέρον, μη αναμενόμενο πιάτο!

Στο τέλος της δοκιμασίας, οι παίκτες θα τοποθετήσουν τα πιάτα τους στον ιμάντα μεταφοράς και θα τα καλύψουν με τις καμπάνες. Τα πιάτα θα μεταφερθούν μπροστά στους 3 σεφ που στη δοκιμασία της αποχώρησης γίνονται ξανά κριτές.

Ο Άγγελος Λάντος, ο Βασίλης Μουρατίδης και ο Άνταμ Κοντοβάς θα κρίνουν και θα βαθμολογήσουν, χωρίς να ξέρουν σε ποιους ανήκουν τα πιάτα, ενώ ο ένας δεν θα γνωρίζει τη βαθμολογία του άλλου.

Σε αυτήν τη φάση, υπάρχει το ρίσκο να κρίνουν αρνητικά το πιάτο διαγωνιζόμενου που ανήκει στην ομάδα τους και θετικά το πιάτο διαγωνιζόμενου που ανήκει στην αντίπαλη ομάδα.

Πώς αντιμετωπίζουν οι σεφ Βασίλης Μουρατίδης και Άνταμ Κοντοβάς το γεγονός ότι απόψε ένας από τους δύο θα χάσει ακόμη έναν παίκτη και θα μείνει με 5;

και το γεγονός ότι απόψε ένας από τους δύο θα χάσει ακόμη έναν παίκτη και θα μείνει με 5; Ποιοι διαγωνιζόμενοι είναι οι πιο αδύναμοι και κινδυνεύουν να φύγουν;

Πώς αντιμετωπίζουν τη δοκιμασία οι διαγωνιζόμενοι;

Ποιοι είναι σίγουροι για το πιάτο τους;

Ποιος διαγωνιζόμενος αναγκάζεται να ακολουθήσει “plan B” για τη συνταγή του; Θα προλάβει να βγάλει πιάτο;

Γιατί ο Γιώργος Καπενεκάκης έχει παράπονα από τους κριτές;

έχει παράπονα από τους κριτές; Θα κοστίσει στον Άγγελο Σακάι το ατύχημα που είχε στην κουζίνα;

το ατύχημα που είχε στην κουζίνα; Πόσο βελτιωμένα θα βρουν οι σεφ τα πιάτα σε σχέση με τις προηγούμενες δοκιμασίες;

Ποιος διαγωνιζόμενος θα παρουσιάσει το καλύτερο πιάτο και ποιος το χειρότερο;

Η Μπλε ή η Χακί ομάδα θα μείνει με 5 παίκτες;

