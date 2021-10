Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η Πανσέληνος και τα... σκοτεινά σημεία (βίντεο)

Ο Ανάδρομος Ερμής έφυγε, η Πανσέληνος έρχεται. Τι επιφυλάσσει στα ζώδια. Αναλυτικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα.

"Έφυγε ο ανάδρομος Ερμής" είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις προβλέψεις ζωδίων στο «Πρωινό» της Τρίτης.

Η Λίτσα Πατέρα, πριν ξεκινήσει τις αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια ανέφερε ότι «για την Πανσέληνο που θα γίνει μεθαύριο και από τώρα δημιουργείται συμμετέχνει ο Άρης και ο Πλούτωνας. Παράλληλα έχουμε μία πάρα πολύ ωραία όψη που δημιουργεί ο Άρης με τον Δία και δείχνει νομικά, διαδικαστικά θέματα, αλλά και στρατιωτικές παρεμβάσεις".

Αμέσως μετά η Λίτσα Πατέρα ξεκίνησε να αναφέρει τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο αναλυτικά, κάνοντας πολλές και ιδιαίτερες αναφορές για καθένα από αυτά.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με τις αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την Λίτσα Πατέρα, στο «Πρωινό» της Τετάρτης:

