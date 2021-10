Κοινωνία

Αποφυλάκιση Πατέλη: Αντιδράσεις για τον πυρηνάρχη της Νίκαιας

Η αποφυλάκιση του καταδικασμένου συνεργού στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα προκάλεσε αντιδράσεις.

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αναστολών να αποφυλακιστεί με όρους ο πυρηνάρχης Νίκαιας της Χρυσής Αυγής ένα χρόνο μετά την καταδίκη του.

Η απόφαση να αποφυλακιστεί, με όρους, ο πυρηνάρχης Νίκαιας που έχει καταδικαστεί σε 10έτη κάθειρξη και δύο μήνες για συνέργεια στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, έχει προκαλέσει την αντίδραση της οικογένειας του μουσικού.

Οι δικηγόροι της οικογένειας Φύσσα, Χρύσα Παπαδοπούλου και Ελευθερία Τομπατζόγλου εξέδωσαν ανακοίνωση και σχολιάζουν ότι «όταν οι συμπάθειες δεν κρύβονται έχουμε αποφάσεις σαν αυτή του Πενταμελούς Εφετείου Αναστολών της Αθήνας».

Παράλληλα ασκούν κριτική τόσο στην απόφαση όσο και στην εισαγγελική πρόταση λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Τι εννοούσε ο εισαγγελέας της έδρας ισχυριζόμενος ότι : ‘δεν υπάρχει σοβαρά μεγάλη πιθανότητα τέλεσης νέας πράξης καθώς το συγκεκριμένο αδίκημα τελέστηκε για συγκεκριμένους λόγους, ενόψει συγκεκριμένων συνθηκών’, σκεπτικό το οποίο υιοθετήθηκε και από το δικαστήριο. Προφανώς , για την πλειοψηφία της σύνθεσης του Πενταμελούς Εφετείου οι δράστες-μέλη εγκληματικής οργάνωσης και συνεργοί σε ανθρωποκτονία από πρόθεση δεν είναι επικίνδυνοι όταν είναι ναζιστές».

Την απόφαση του δικαστηρίου, η οποία ελήφθη κατά πλειοψηφία, σχολίασε με ανάρτηση στο κοινωνικά δίκτυα και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας με στίχους του Οδυσσέα Ελύτη.

«Στη δίκη της Χρυσής Αυγής ο πυρηνάρχης Πατέλης καταδικάζεται σε 122 μήνες φυλάκισης.

Αφήνεται ελεύθερος με αναστολή.

«Κι ούτε μια μέρα, μια στιγμή στον τόπο αυτόν, που να μη γίνεται άδικο και φονικό κανένα»

Οδ. Ελύτης», έγραψε σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου ο πυρηνάρχης της Νίκαιας αποφυλακίζεται για οικογενειακούς λόγους υγείας από τις φυλακές Δομοκού με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση μία φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα.

