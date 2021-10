Αθλητικά

Ολυμπιακός: Οριστικά κεκλεισμένων των θυρών με ΠΑΟΚ

Απορρίφθηκε η έφεση των πρωταθλητών για την τιμωρία που επιβλήθηκε στην ομάδα μετά τα καπνογόνα στο αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Τι αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ απέρριψε την έφεση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την ποινή της μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών, που του επιβλήθηκε για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (5η αγωνιστική της Super League), για τις δύο διακοπές εξαιτίας των καπνογόνων.

Αυτό σημαίνει πως παραμένει η τιμωρία και το κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για την 7η αγωνιστική της Superleague θα διεξαχθεί οριστικά χωρίς την παρουσία κόσμου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Επιτροπή Εφέσεων αποφάσισε να απορρίψει ως απαράδεκτη την έφεση της ΠΑΕ Ολυμπιακός κατά της υπ’ αριθ. 143/2021 απόφασης του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League 1.»





