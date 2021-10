Life

Μαρία Κωνσταντάκη - Μαραθώνιος: Με την Καλομοίρα στο “Πρωινό” (βίντεο)

Λίγα χιλιόμετρα πριν φθάσει στην Αρχαία Κόρινθο, η ηθοποιός και ραδιοφωνική παραγωγός του “Easy 97,2” μίλησε για την πορεία του εγχειρήματός της.

Παρέα την Καλομοίρα είχε η Μαρία Κωνσταντάκη, στην πρωτοβουλία του “Easy 97,2” για την ενίσχυση του Συλλόγου “Φλόγα”.

H δημοφιλής ηθοποιός και ραδιοφωνική παραγωγός ξεκίνησε έναν πενθήμερο Μαραθώνιο από το Ναύπλιο, ο οποίος θα καταλήξει στην Αθήνα, καλύπτοντας περπατώντας μία συνολική απόσταση 210 χιλιομέτρων.

Σε ζωντανή σύνδεση της εκπομπής “Το Πρωινό”, κι έχοντας στο πλάι της, την Καλομοίρα, η Μαρία Κωνσταντάκη μίλησε για την πορεία του εγχειρήματος: «Έχουμε γύρω στα 11 χιλιόμετρα για να φθάσουμε στην Αρχαία Κόρινθο, όπου θα κάνουμε ένα διάλειμμα και μετά… βουρ για το Δημαρχείο της Κορίνθου. Έχουμε μετά άλλα 10 χιλιόμετρα».

Από την πλευρά της, η Καλομοίρα είπε πως ήρθε να δώσει κουράγιο, ενέργεια και αγάπη στην Μαρία Κωνσταντάκη.

«Έχουμε σταματήσει την κυκλοφορία, περνάνε οι νταλίκες και μας χαιρετάνε, μας δίνουνε δύναμη…», σημείωσε η ραδιοφωνική παραγωγός του “Easy 97,2”.

Ερωτηθείσα από την Φαίη Σκορδά εάν αντέχει, η Μαρία Κωνσταντάκη απάντησε «έχω βγάλει μόνο φουσκάλες», συμπληρώνοντας πως έχει τη φροντίδα φυσιοθεραπευτή.

Στέλνοντας SMS “stirizotinmaria” στο 19813, μπορείτε να στηρίξετε την προσπάθεια του Συλλόγου “Φλόγα” για την αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου.

