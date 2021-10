Life

“Το Πρωινό”: Ο αμήχανος διάλογος Λιάγκα - Μάλφα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα στην Μπέσυ Μάλφα, η απάντηση και ο αμήχανος διάλογος.

Καλεσμένη στην εκπομπή "Το Πρωινό' την Τρίτη ήταν η Μπέσυ Μάλφα.

Με αφορμή την περιπέτεια υγείας που αντιμετωπίζουν αυτό το διάστημα τόσο η Φώφη Γεννηματά όσο και η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να ρωτήσει την ηθοποιό για τη δική της περιπέτεια υγείας που είχε στο παρελθόν.

Η Μπέσυ Μάλφα θέλησε αρχικά να ξεκαθαρίσει τα εξής: «Εγώ δεν είχα καρκίνο, έχει τεράστια διαφορά. Πρέπει να τα προσεγγίζουμε με ιδιαίτερη προσοχή αυτά τα πράγματα, επειδή με είχαν ενοχλήσει τα δημοσιεύματα τότε γιατί η άγνοια μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους σε φοβίες και σε τρόμο. Είναι άλλο το μηνιγγίωμα, που είναι όγκος στον εγκέφαλο χειρουργείται και θεραπεύεται άμεσα και είναι άλλο η ασθένεια.

Εγώ το βίωσα πολύ καλά, δεν φοβήθηκα καθόλου, το αντίθετο. Πήγα τη μία μέρα έκανα το χειρουργείο μου, την άλλη μέρα ξύπνησα, έμεινα δυο μέρες στο νοσοκομείο και γύρισα σπίτι μου».





Ο αμήχανος διάλογος

Μπέσυ: Απορώ γιατί το συζητάμε ακόμα. Θα με ενοχλήσει να δω πάλι αύριο… Είχαν γράψει πολλά… Επίσης, το θεωρώ δυσοίωνο που ήρθα να μιλήσω για το θέατρο και λέμε τώρα γι’ αυτό.

Γιώργος: Θα μιλήσουμε για το θέατρο, μην αγχώνεσαι.

Μπέσυ: Δεν αγχώνομαι, θα μπορούσα να μην έρθω και καθόλου, αλλά…

Γιώργος: Γιατί να μην έρθεις καθόλου.

Μπέσυ: Λέω ότι είναι μια υποχρέωσή μας να μιλάμε για το θέατρο, απλά δεν θα ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι. Αυτό είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν, πρέπει να αφήνουμε τα πράγματα στο παρελθόν και να κοιτάμε μπροστά με χαρά.

Στη συνέχεια οι τόνοι έπεσαν και η δημοφιλής ηθοποιός μίλησε για την εμβληματική κωμωδία "Δεν πληρώνω - Δεν πληρώνω" στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τους Γιώργο Σουξέ, Βασίλη Ρίσβα, Κατερίνα Τσάβαλου, Τόνυ Δημητρίου και Θοδωρή Ρωμανίδη, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του έμπειρου Δημήτρη Μυλωνά. Παράλληλα, η Μπέσυ Μάλφα σκηνοθετεί τον συγκλονιστικό μονόλογο "Λείπεις" του Βασίλη Ρίσβα, τον οποίο θα ερμηνεύσει η Ράνια Παπαδάκου.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαρία Κωνσταντάκη - Μαραθώνιος: Με την Καλομοίρα στο “Πρωινό” (βίντεο)

Λιάγκας: Σκληρή απάντηση σε Παπαθωμά - Πετράκο (βίντεο)

“Άγριες Μέλισσες”: Ο Δούκας αντιμέτωπος με δυσάρεστες εξελίξεις (βίντεο)