“The 2Night Show” : Αντρική υπόθεση το βράδυ της Τρίτης

Ο Νίκος Μπάρκουλης μιλάει για τη σχέση του με τον πατέρα του και ο Νίκος Κουρής για τον ρόλο του ως «Ζάχος» στις Άγριες Μέλισσες.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Νίκο Μπάρκουλη. Ο γιος του αείμνηστου ηθοποιού Ανδρέα Μπάρκουλη μοιράζεται μαζί μας τις όμορφες, αλλά και δύσκολες στιγμές που έζησε με τον πατέρα του. Εξηγεί γιατί δεν λέει εύκολα το επίθετό του όταν συστήνεται και αποκαλύπτει το bullying που δεχόταν ως παιδί.

Εκφράζει το παράπονό του για την «επίθεση» που έχει δεχτεί στα social media η μητέρα του, και αποκαλύπτει για ποιο λόγο είχε να κάνει διακοπές 10 ολόκληρα χρόνια. Τέλος, μιλά για τη συμμετοχή του στο «J2US» και τα μελλοντικά του σχέδια.

Στην παρέα του «The 2Night Show» έρχεται και ο Νίκος Κουρής. Ο ταλαντούχος ηθοποιός μιλά για τη μεγάλη του αγάπη, το θέατρο, αλλά και για τον λόγο που έχουμε να τον δούμε πάνω από 10 χρόνια σε τηλεοπτική σειρά. Εξηγεί γιατί δεν «ταιριάζει» καθόλου με τον «Ζάχο», που υποδύεται στις «Άγριες Μέλισσες», και αναφέρεται, με ενθουσιασμό, στον νέο του «ρόλο» ως παρουσιαστής τηλεπαιχνιδιού. Ποια στιγμή ένιωσε ότι την έχει «ψωνίσει»; Και ποιος ήταν ο λόγος που για ένα διάστημα είχε «ταμπουρωθεί» στο σπίτι του; Τέλος, παίζει με τον Γρηγόρη το παιχνίδι «Μάντεψε το!» και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό!

