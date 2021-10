Life

Μαρία Βοσκοπούλου: Το μήνυμα για τον πατέρα της τρεις μήνες μετά τον θάνατό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είχε μεγάλη αδυναμία στον πατέρα της...

Ο Τόλης Βοσκόπουλος έφυγε από τη ζωή πριν τρεις μήνες και για τα αγαπημένα του πρόσωπα η απώλειά του είναι τεράστια.

Η κόρη του, Μαρία Βοσκοπούλου, που είναι καρπός του έρωτα του με την Άντζελα Γκερέκου, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών μηνών από τον θάνατο του μεγάλου τραγουδιστή, που του είχε τεράστια αδυναμία, μοιράστηκε από το προσωπικό της προφίλ στο Instagram μία πολύ συγκινητική ανάρτηση.

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr...

Ειδήσεις σήμερα:

NBA: Ξεκινάει με 109 ξένους παίκτες από 39 χώρες

Λιάγκας: Σκληρή απάντηση σε Παπαθωμά - Πετράκο (βίντεο)

“Άγριες Μέλισσες”: Ο Δούκας αντιμέτωπος με δυσάρεστες εξελίξεις (βίντεο)