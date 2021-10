Κόσμος

Ιταλία: Αστυνομική επιχείρηση κατά νεοναζιστικής οργάνωσης

Κλήσεις σε απολογία και έφοδοι σε κατοικίες, σε πολλές πόλεις της χώρας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται σε πολλές περιφέρειες της Ιταλίας επιχείρηση των αστυνομικών δυνάμεων με στόχο την εξάρθρωση νεοναζιστικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, έχουν αποσταλεί κλήσεις σε απολογία σε 26 άτομα και τις ώρες αυτές πραγματοποιούνται έφοδοι στις κατοικίες τους. Την υπόθεση ανέλαβε η αστυνομική διεύθυνση αρμόδια για την αντιμετώπιση της εσωτερικής τρομοκρατίας, σε συνεργασία με τον τομέα που ασχολείται με τα αδικήματα τα οποία διαπράττονται μέσω διαδικτύου.

Η έρευνα επικεντρώθηκε κυρίως στην ευρύτερη περιοχή των πόλεων της Νάπολης, της Ρώμης, του Τορίνο, της Σιένα και του Λέτσε. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ιδιαίτερα πολύπλοκη υπόθεση, η οποία αφορά άτομα με ρατσιστική δράση.

