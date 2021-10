Πολιτική

Βουλή - Τασούλας: Κανένα θέμα με τη στατικότητα του κτηρίου

Συνεχής είναι η παρακολούθηση του κτηρίου από τους τεχνικούς της Βουλής. Η απάντηση του προέδρου.

«Κανένα θέμα, ούτε οποιοσδήποτε συναγερμός υπάρχει σχετικά με την στατικότητα του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων» ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, σχετικά με δημοσίευμα εφημερίδας.

«Κάθε καλοπροαίρετη επισήμανση, ειδικά όταν αυτή προέρχεται από διακριμένους καθηγητές είναι καλοδεχούμενη» ανέφερε ενημερώνοντας του κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο κ. Τασούλας και πρόσθεσε πως το κτίριο παρακολουθείται συνεχώς από τους μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας της Βουλής.

Υπογράμμισε πως «κάθε έργο εκσυγχρονισμού που έχει γίνει στη Βουλή των Ελλήνων έχει βελτιώσει και ενισχύσει τη στατικότητα του κτιρίου» και πρόσθεσε ότι στην κατασκευή του υπόγειου γκαράζ της Βουλής δεν υπήρξαν μπαζώματα (επιχωματώσεις) αλλά τοποθετήθηκαν πάσσαλοι υποστήριξης που ενδυνάμωσαν τη στατικότητα του κτιρίου. Επίσης, και στα έργα του θόλου του Κοινοβουλίου που έγιναν το 2018 ελήφθησαν όλα τα τεχνικά δεδομένα και αυτά έγιναν με τις πιο σύγχρονες τεχνικές που έχουν θωρακίσει το ιστορικό κτίριο.

Η παρακολούθηση του κτιρίου της Βουλής από μηχανικούς και την τεχνική υπηρεσία της είναι συνεχείς, ακόμα και οι επιφανειακές ρωγμές που υπήρξαν σε εσωτερικούς τοίχους του ισογείου και σε ένα γραφείο του δευτέρου ορόφου κατά τον σεισμό του Ιουνίου του 2019, αυτές επιτηρούνται συνεχώς και δεν έχει παρατηρηθεί καμία μεταβολή τους, σημείωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου.

