Κοινωνία

Αποφυλάκιση Πατέλη: παρέμβαση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Την απόφαση του Εφετείου ζητεί ο Βασίλης Πλιώτας, ώστε να καταλήξει για την αποφυλάκιση του πυρηνάρχη της Νίκαιας.

Τη διαβίβαση της απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου με την οποία αποφυλακίζεται ο Γιώργος Πατέλης, ζήτησε προκειμένου να την μελετήσει ο εισαγγελέας Αρείου Πάγου κ. Βασίλης Πλιώτας.

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε την απόφαση του πενταμελούς εφετείου της Αθήνας με την οποία αποφυλακίστηκε το στέλεχος της Χρυσής Αυγής, που είχε καταδικαστεί σε 10ετη κάθειρξη μεταξύ άλλων και για την στυγερή δολοφονία του Παύλου Φύσσα, προκειμένου να μελετήσει το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης.

Το πενταμελές εφετείο έκρινε ότι πρέπει να αποφυλακιστεί ο Γιώργος Πατέλης για λόγους υγείας που αντιμετωπίζει το παιδί του, ενώ του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Πρόκειται για τον φερόμενο ως πυρηνάρχη της Νίκαιας της εγκληματικής οργάνωσης, που το δικαστήριο τον καταδίκασε σε 10 χρόνια και δύο μήνες για τη συμμετοχή του σε αυτήν αλλά και τη δράση του κατά τη βραδιά της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα.

Η είδηση της αποφυλάκισης Πατέλη προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση της οικογένειας του Παύλου Φύσσα, που έκανε με ιδιαίτερα δεικτικό τρόπο λόγο για «δράστες-μέλη εγκληματικής οργάνωσης και συνεργοί σε ανθρωποκτονία από πρόθεση δεν είναι επικίνδυνοι όταν είναι ναζιστές» Αποφυλάκιση Πατέλη

