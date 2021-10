Μπιλ Γκέιτς: Η καταγγελία και τα μηνύματα σε υπάλληλό του

Life

Ανάρμοστα μηνύματα φέρεται να έστελνε ο ιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, σε γυναίκα υπάλληλό του, σχεδόν μια δεκαετία πριν παραιτηθεί από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, που αναδημοσιεύει η New York Post, το 2007, ο Μπιλ Γκέιτς είχε στείλει «πονηρά» μηνύματα στην υπάλληλο ενώ ήταν ακόμα παντρεμένος.

Στα μηνύματα αυτά φέρεται να ζητούσε στην εργαζόμενη να συναντηθούν εκτός των ωρών εργασίας τους και εκτός γραφείου και μάλιστα όταν δύο στελέχη της Microsoft, ο Μπραντ Σμιθ και η Λίσα Μπρούμελ, το ανακάλυψαν του έκαναν παρατήρηση και του ζήτησαν να σταματήσει.

Ο Μπιλ Γκέιτς φέρεται να παραδέχτηκε ότι η αποστολή των e-mail ήταν κακή ιδέα και συμφώνησε να σταματήσει. Έτσι το συμβούλιο αποφάσισε να μην λάβει περαιτέρω μέτρα καθώς ο Γκέιτς δεν είχε φυσική επαφή με την υπάλληλο.

Η εκπρόσωπος του Γκέιτς, Μπρίτζετ Άρνολντ δήλωσε ότι οι αναφορές αυτές είναι «ψευδείς, φήμες που ανακυκλώνονται από πηγές που δεν έχουν άμεση γνώση και σε κάποιες περιπτώσεις πρόκειται για σύγκρουση συμφερόντων».

Ο Φρανκ Σο, εκπρόσωπος της Microsoft δήλωσε ότι η υπάλληλος δεν υπέβαλε ποτέ καταγγελία για το περιστατικό. «Ήταν παιχνιδιάρικα αλλά όχι εμφανώς σεξουαλικά, σίγουρα πάντως ανάρμοστα» είπε για τα e-mails.

