Συρεγγέλα για δημογραφικό: πρόκληση η αντιμετώπιση του προβλήματος

Την ανάγκη να αλλάξει το εργασιακό μοντέλο, το οποίο χαρακτήρισε «μη βιώσιμο» επεσήμανε η Αχτσιόγλου.

«H αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις τόσο για τη χώρα μας όσο και για την Ευρώπη» ανέφερε, μεταξύ άλλων, η υφυπουργός Εργασίας, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Μαρία Συρεγγέλα, στην ομιλία της στο συνέδριο του Economist, ενώ εστίασε στο σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξη της οικογένειας, την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και την ουσιαστική ισότητα των φύλων.

Σύμφωνα με την κ. Συρεγγέλα, οι επιπτώσεις του δημογραφικού είναι αισθητές και στη χώρα μας και εντάθηκαν κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η υφυπουργός τόνισε ότι η ενίσχυση της γυναικείας εργασίας και η επίτευξη της συμφιλίωσης προσωπικής/οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής είναι δύο από τις βασικές προτεραιότητες του υπουργείου, ενώ απαρίθμησε ορισμένες πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί προς την κατεύθυνση αυτή, όπως ενδεικτικά είναι οι άδειες πατρότητας, οι γονικές άδειες, η προστασία των γονέων από την απόλυση, οι «Νταντάδες της Γειτονιάς», οι χώροι φύλαξης βρεφών και νηπίων σε μεγάλες επιχειρήσεις, το «Σήμα Ισότητας» για τις επιχειρήσεις που προωθούν πολιτικές ίσης μεταχείρισης και συμφιλίωσης, κ.ά.

Νωρίτερα, στο συνέδριο του Economist μίλησε και η βουλευτής και τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Αχτσιόγλου, η οποία υποστήριξε ότι το ισχύον εργασιακό μοντέλο στην Ελλάδα όχι απλώς παράγει επισφάλεια, αλλά τελικά ανατροφοδοτεί και τη δημογραφική κρίση. «Αυτό το μοντέλο δεν είναι βιώσιμο και πρέπει να αλλάξει» σημείωσε η κ. Αχτσιόγλου. Στόχος, όπως τόνισε, είναι ένα εργασιακό μοντέλο που να προσφέρει ασφάλεια, να εξασφαλίζει δηλαδή μία σταθερότητα στην εργασία και να διασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο αποδοχών.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι χρειάζεται η ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των εργαζομένων, η ενίσχυση των μισθών και ο περιορισμός των επισφαλών μορφών απασχόλησης. «Ιδιαίτερη σημασία έχει η μείωση του χρόνου εργασίας» συμπλήρωσε η κ. Αχτσιόγλου, διευκρινίζοντας ότι «πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε και να περάσουμε έστω και πιλοτικά στο μοντέλο της 35ωρης εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών. Αυτό θα έχει θετική επίδραση στην παραγωγικότητα» δήλωσε η κ. Αχτσιόγλου, εκτιμώντας παράλληλα ότι θα συμβάλει και στην επίτευξη της συμφιλίωσης μεταξύ της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

