Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Σημαντική άνοδος των κρουσμάτων καταγράφηκε το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο ΕΟΔΥ.

Παράλληλα δεκάδες ασθενείς έχασαν τη μάχη με τον κορονοϊό, ενώ ο αριθμός των διασωληνωμένων παραμένει σε υψηλά επίπεδα και μάλιστα παρουσιάζει ελαφρά αύξηση.

Από το συνολικό αριθμό των νέων κρουσμάτων, τα 701 είναι στην Αττική ενώ τα 574 είναι στη Θεσσαλονίκη. Τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων, έχουμε και 8 ακόμη Περιφέρειες, Λάρισα 270, Ημαθία 172, Μαγνησία 141, Πιερία 128, Πέλλα 119, Ξάνθη 109, Αχαΐα 106, και Τρίκαλα 101.

Την ίδια στιγμή, στην ενημέρωση για το ιικό φορτίο στα λύματα, παρατηρήθηκε αύξηση έως και 176% σε περιφερειακή ενότητα.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Ειδήσεις σήμερα:

Super League: ΑΕΚ και Παναθηναϊκός αντιμέτωποι με τιμωρία

“Άγριες Μέλισσες”: Ο Δούκας αντιμέτωπος με δυσάρεστες εξελίξεις (βίντεο)

Πάτρα: Απολύθηκε ο γιατρός που κατηγορείται για ασέλγεια σε βρέφος