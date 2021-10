Παράξενα

Κρήτη: Χρυσαετός νεκρός μετά από πυροβολισμό!

Πρόκειται για το τέταρτο περιστατικό πυροβολισμού προστατευόμενου αρπακτικού στο νησί σε διάστημα λίγων εβδομάδων.

Ένας Χρυσαετός, εμβληματικό αρπακτικό πουλί της Κρήτης, βρέθηκε νεκρός από σκάγια λειόκανου όπλου, στον Δήμο Γόρτυνας.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία πρόκειται για το τέταρτο γνωστό περιστατικό πυροβολισμού προστατευόμενου αρπακτικού πουλιού που σημειώνεται στο νησί μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων.

Ο προστατευόμενος αετός είχε γεννηθεί σε φωλιά στα Ανατολικά Αστερούσια Όρη πριν από περίπου ενάμιση χρόνο και είχε σημανθεί με δορυφορικό πομπό για την επιστημονική παρακολούθηση των μετακινήσεών του.

Ο νεαρός Χρυσαετός υποβλήθηκε σε ακτινογραφίες και νεκροψία στην Κτηνιατρική Υπηρεσία Ηρακλείου όπου διαπιστώθηκε ότι πυροβολήθηκε στον αέρα από σχετικά κοντινή απόσταση.

Ο δράστης αυτού του νέου περιβαλλοντικού εγκλήματος είχε το θράσος να περιεργαστεί το πτώμα του Χρυσαετού και να πάρει ως «τρόπαιο» τα δύο δαχτυλίδια που η ομάδα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης είχε τοποθετήσει στο πουλί πριν ενάμιση χρόνο στο πλαίσιο της επιστημονικής παρακολούθησης του απειλούμενου είδους.

Με εισαγγελική παραγγελία διενεργείται έρευνα σε ποικίλα επίπεδα, ώστε με τη βοήθεια της τεχνολογίας και την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης πληροφορίας, να περιοριστεί ο κύκλος των υπόπτων και να βρεθεί ο ένοχος. Σε αυτή την κατεύθυνση έχει εμπλακεί ενεργά η Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου. Γίνεται επίσης προσπάθεια να ενοποιηθεί η δικογραφία της δολοφονίας του Χρυσαετού με την προηγούμενη που είχε ανοίξει για τη δολοφονία Σπιζαετού.

Πηγή: cretalive.gr

