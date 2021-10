Κοινωνία

Νέα Οδός: τετραήμερη ταλαιπωρία λόγω έργων

Έρχονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Βαρυμπόμπης, της Κηφισιάς, της Λυκόβρυσης και της Μεταμόρφωσης.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βαρυμπόμπης, της Κηφισιάς, της Λυκόβρυσης και της Μεταμόρφωσης, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών βαριάς συντήρησης.

Ειδικότερα, από την Τρίτη 19 Οκτωβρίου έως την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου, από τις 21:00 κάθε ημέρας έως τις 06:00 της επομένης, θα ισχύει ολικός αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) για μέγιστο μήκος 3,5 χιλιομέτρων, είτε στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Λαμία (μεταξύ 15,2ου χλμ- 24,6ου χλμ), είτε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα (μεταξύ 25,4ου χλμ- 16ου χλμ). Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται κανονικά από την εναπομείνασα αριστερή και μεσαία λωρίδα.

Επισημαίνεται ότι για την εκτέλεση των προαναφερθέντων εργασιών, την Τρίτη 19 Οκτωβρίου θα ισχύσει αποκλεισμός του κλάδου εξόδου του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Βαρυμπόμπης στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Αθήνα. Κατά το ανωτέρω διάστημα, οι οδηγοί με κατεύθυνση προς Αθήνα που επιθυμούν να εξέλθουν στον Α/Κ Βαρυμπόμπης, θα ειδοποιούνται μέσω προσωρινών σημάνσεων, προκειμένου να εξέλθουν στον γειτονικό Ανισόπεδο Κόμβο Μπογιατίου (Αγ. Στεφάνου) και μέσω του παράπλευρου δικτύου να οδηγούνται έως τον Α/Κ Βαρυμπόμπης.

Τέλος, σημειώνεται ότι από Τετάρτη 27 Οκτωβρίου από τις 06:00 έως και Δευτέρα 1 Νοεμβρίου στις 21:00 δεν θα εκτελούνται εργασίες.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών. Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να επιδείξουν προσοχή και να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

