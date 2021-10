Κόσμος

Βασίλισσα Ελισάβετ - Oldie of the Year: νιώθω πολύ νέα για αυτό το βραβείο!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η βασίλισσα δεν πιστεύει πως πληροί τα σχετικά κριτήρια προκειμένου να μπορέσει να αποδεχθεί το βραβείο και ελπίζει να βρεθεί ένας πιο άξιος αποδέκτης!

H 95χρονη βασίλισσα Ελισάβετ, που βρίσκεται στον βρετανικό θρόνο για σχεδόν 70 χρόνια, λέει πως νιώθει πάρα πολύ νέα στην καρδιά για να της απονεμηθεί το βραβείο "Oldie of the Year" (Ηλικιωμένη της Χρονιάς), έγινε γνωστό από έναν βοηθό της.

Οι διοργανωτές των βραβείων αυτών, που απονέμονται ετησίως και οι αποδέκτες τους είναι μεταξύ άλλων κάτοχοι Όσκαρ, τιμηθέντες με Νόμπελ αλλά και η ίδια η μητέρα της Ελισάβετ, η οποία πέθανε το 2002 σε ηλικία 101 ετών, προσέγγισαν τη βασίλισσα προκειμένου να μάθουν εάν θα σκεφτόταν να αποδεχθεί και εκείνη την τιμή αυτή.

Ωστόσο, ο παρουσιαστής Τζάιλς Μπράντρεθ, ο πρόεδρος των βραβείων που απονέμει το Oldie Magazine, δήλωσε πως έλαβε μια «όμορφη επιστολή», με την οποία η Ελισάβετ έστελνε τις θερμότερες ευχές της, ωστόσο αρνείτο την προσφορά. «Η Μεγαλειότητά της πιστεύει πως είσαι όσο χρονών αισθάνεσαι, επομένως η βασίλισσα δεν πιστεύει πως πληροί τα σχετικά κριτήρια προκειμένου να μπορέσει να αποδεχθεί (το βραβείο) και ελπίζει να βρεθεί ένας πιο άξιος αποδέκτης», αναφέρεται στην επιστολή από τον Τομ Λάινγκ-Μπέικερ, τον βοηθό προσωπικό γραμματέα της βασίλισσας.

Η Ελισάβετ ακολουθεί τα βήματα του εκλιπόντος συζύγου της πρίγκιπα Φιλίππου, που απεβίωσε τον Απρίλιο, σε ηλικία 99 ετών. Πριν από μία δεκαετία είχε απορρίψει την ευκαιρία να κερδίσει το βραβείο, το οποίο απονέμεται εδώ και 29 χρόνια για να τιμηθεί η συμβολή στη δημόσια ζωή της παλαιότερης γενιάς. Η φετινή τελετή θα έχει, ωστόσο, τη σφραγίδα της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, καθώς η Καμίλα, η σύζυγος του διαδόχου του βρετανικού θρόνου και γιου της Ελισάβετ πρίγκιπα Καρόλου, θα παρουσιάσει τα βραβεία.

Ειδήσεις σήμερα:

Super League: ΑΕΚ και Παναθηναϊκός αντιμέτωποι με τιμωρία

“Άγριες Μέλισσες”: Ο Δούκας αντιμέτωπος με δυσάρεστες εξελίξεις (βίντεο)

Πάτρα: Απολύθηκε ο γιατρός που κατηγορείται για ασέλγεια σε βρέφος