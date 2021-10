Life

Κατερίνα Στικούδη: Η νέα ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο

Η όμορφη τραγουδίστρια και παρουσιάστρια πριν από λίγες ημέρες έφερε στον κόσμο τον γιο της.

Μία νέα ανάρτηση από το μαιευτήριο, όπου βρίσκεται μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού, έκανε το μεσημέρι της Τρίτης η Κατερίνα Στικούδη.

Η όμορφη τραγουδίστρια και παρουσιάστρια πριν από λίγες ημέρες έφερε στον κόσμο τον γιο της, καρπό του μεγάλου της έρωτα με τον σύζυγό της, Βαγγέλη Σερίφη.

Από τη στιγμή που έγινε μανούλα δέχτηκε χιλιάδες ευχές από τα αγαπημένα της πρόσωπα αλλά και τους απλούς θαυμαστές της και θέλησε με τη σειρά της να τους ευχαριστήσει δημοσίως.

