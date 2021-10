Αθλητικά

Conference League – ΠΑΟΚ: με απουσίες στη Δανία

Ο «Δικέφαλος» θα ψάξει το θετικό αποτέλεσμα για να αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισης, αλλά και να γιατρέψει… τις πληγές που άνοιξε η αναμέτρηση με τον Βόλο.

Με περιορισμένο χρόνο προετοιμασίας, αλλά και διαχείρισης συναισθημάτων, μετά την εντός έδρας ισοπαλία που είχε για το πρωτάθλημα -κυρίως για τον τρόπο που προέκυψε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα- με αντίπαλο τον Βόλο (17/10), ετοιμάζεται για την ευρωπαϊκή δοκιμασία του την Πέμπτη (21/10), για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Europa Conference League, στη Δανία, με την Κοπεγχάγη, ο ΠΑΟΚ.

Παιχνίδι για το οποίο ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν υπολογίζει στα πλάνα του τον Γιάσμιν Κούρτιτς και τον Χοσέ Ανχελ Κρέσπο (κινήθηκε και σήμερα με ατομικό πρόγραμμα αυξημένης έντασης), αντίθετα με τον Σίντκλεϊ Φερέιρα, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και επανακάμπτει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του «Δικεφάλου».

Δικαίωμα συμμετοχής , υπενθυμίζεται, πως δεν έχουν οι Ροντρίγκο Σοάρες, Σίντζι Καγκάβα, Ινγκι Ινγκασον οι οποίοι δε δηλώθηκαν στη σχετική ευρωπαϊκή λίστα, για τη συγκεκριμένη διαδικασία αγώνων, από τους «ασπρόμαυρους».

Στην αποστολή για το μεθαυριανό ματς, η οποία θα αναχωρήσει σήμερα για τη Δανία, συμπεριλήφθηκαν οι ποδοσφαιριστές: Πασχαλάκης, Ζίβκοβιτς, Ταλιχμανίδης, Βιεϊρίνια, Τέιλορ, Λύρατζης, Βαρέλα, Μιχάι, Μιχαηλίδης, Σίντκλεϊ, Γιαξής, Εσίτι, Ντόουγκλας, Ελ Καντουρί, Σβαμπ, Μπίσεσβαρ, Κωνσταντέλιας, Μουργκ, Μιτρίτσα, Α.Ζίβκοβιτς, Σφιντέτρσκι, Άκπομ, Κούτσιας.

Ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί αύριο στις 19:00 (ώρα Δανίας) στο Πάρκεν Στάντιον, ενώ νωρίτερα στις 18:20 θα πραγματοποιηθεί, από τον προπονητή και ποδοσφαιριστή της ομάδας, η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

