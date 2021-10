Αθλητικά

Θάνατος Βούλγαρου οπαδού: Απολογήθηκαν οι κατηγορούμενοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ισχυρίστηκαν η 27χρονη η οποία κατηγορείται ότι πέρασε με το αυτοκίνητο πάνω από τον 28χρονο και ο 49χρονος κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία.

"Ήμουν περικυκλωμένη, δεν μπορούσα να πάω πουθενά. Με κυρίευσε τρόμος, φοβήθηκα, ταράχθηκα. Πρώτη φορά βρέθηκα σε τέτοιο σημείο. Δεν ήξερα πως να αντιδράσω ήθελα να φύγω, να απελευθερωθώ. Κρατούσα το τιμόνι και ταυτόχρονα την ταραχή μου.[...} Πνιγόμουν στο μυαλό μου. Όταν πήγα σπίτι έμαθα τα δυσάρεστα". Αυτά είπε μεταξύ άλλων στην απολογία της ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου η 27χρονη οδηγός η οποία κατηγορείται ότι πέρασε με το αυτοκίνητο πάνω από τον 28χρονο Βούλγαρο οπαδό που ήταν πεσμένος στο οδόστρωμα ύστερα από βίαιη επίθεση που δέχθηκε από οπαδούς του ΠΑΟΚ, στις 5 Ιανουαρίου 2020, στην περιοχή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Η 27χρονη, η οποία κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο και παραμένει προφυλακισμένη από τον περσινό Μάιο, περιέγραψε στο δικαστήριο πώς βρέθηκε μπροστά στο τιμόνι του αυτοκινήτου, ενώ αναφέρθηκε στην προσπάθειά της να απομακρυνθεί από το σημείο όπου γινόταν η συμπλοκή. Όπως ισχυρίστηκε, ο 49χρονος συγκατηγορούμενός της, με τον οποίο διατηρούσε σχέση, της είπε "πάρε το αμάξι και φύγε διότι θα γίνει χαμός". "Από τον τρόμο μου" συνέχισε η ίδια "πήδηξα από τη θέση του συνοδηγού σε αυτή του οδηγού. Δεν πρόλαβα να ρυθμίσω το κάθισμα. Προσπάθησα να κάνω όπισθεν να βγάλω το αμάξι, να φύγω. Αριστερά γινόταν συμπλοκή, όπως στρίβω βλέπω πάλι συμπλοκή. Είδα άτομα να τρέχουν, να χτυπιούνται. Όλοι είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, δεν ξέρω ποιος χτυπούσε ποιον".

Σε ερώτηση του δικαστηρίου γιατί δεν σταμάτησε σε κάποιο ασφαλές σημείο, να βοηθήσει τον άτυχο νέο και να ειδοποιήσει την αστυνομία, η 27χρονη απάντησε ότι δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό κι ότι την κυρίευσε πανικός και φόβος. "Ταράχτηκα, ήμουν κορίτσι 25 ετών. Το μυαλό μου εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να λειτουργήσει" σημείωσε και πρόσθεσε: "Κινούμουν με χαμηλή ταχύτητα, επειδή το αυτοκίνητο ήταν αυτόματο. Αισθάνθηκα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με το αμάξι, σαν κάτι να με ενοχλεί. Ήθελα απλά να φύγω, έπαθα κρίση".

Σύμφωνα με την ίδια όταν επέστρεψε στο σπίτι της πληροφορήθηκε για το θάνατο του 28χρονου. "Είπα αποκλείεται να έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Δεν πάτησα κανέναν άνθρωπο, δεν είδα κανέναν μπροστά μου. Εάν είχα έστω στο ελάχιστο συνειδητοποιήσει ότι πάτησα άνθρωπο θα είχα γυρίσει να τον βοηθήσω" είπε. Εξηγώντας στο δικαστήριο το λόγο που βρέθηκε στην περιοχή, ανέφερε ότι είχε πάει με τον 49χρονο για μία γυναικολογική εξέταση στην Γενική Κλινική καθώς είχε την υποψία ότι ήταν έγκυος.

Ξεσπώντας σε λυγμούς κατά την έναρξη της απολογίας της, η 27χρονη είπε πως αυτό το συμβάν την έχει στιγματίσει για όλη της τη ζωή, ενώ εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους γονείς του άτυχου νεαρού. "Το παιδί αυτό ήταν στην ηλικία μου. Κάθε μέρα προσεύχομαι και ζητάω συγγνώμη από το Θεό. Δεν ήθελα να αφαιρέσω τη ζωή του. Μόνο ο Θεός μπορεί να αφαιρέσει μία ζωή" τόνισε.

"Έκανα ένα ολέθριο λάθος"

Από την πλευρά του ο 49χρονος, επίσης προφυλακισμένος για την υπόθεση και κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία, χαρακτήρισε ως "ολέθριο λάθος" το οποίο θα τον στοιχειώνει, όπως είπε, για όλη του την ζωή την απόφασή του να κατεβεί από το αυτοκίνητο και να αφήσει την 27χρονη να το οδηγήσει. Από μία "περιέργεια, ηλιθιότητα και βλακεία μια κοπέλα έφτασε να κατηγορείται για ανθρωποκτονία" απολογήθηκε, ενώ εξέφρασε την βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο του 28χρονου Βούλγαρου.

Περιγράφοντας στο δικαστήριο την οπαδική επίθεση, ο κατηγορούμενος ανέφερε τα εξής: "Κατέβηκα να δω τι στο διάολο συμβαίνει. Έκανα κάποια μέτρα, πήγα μέχρι εκεί που σπάζανε αυτοκίνητα. Γινόταν μία μάχη. Φώναξα τι κάνετε ρε… Κάθισα 1,5 λεπτό το πολύ κι όταν είδα ότι χοντραίνει το πράγμα έφυγα" ανέφερε. Σε ερώτηση του προεδρεύοντος του δικαστηρίου για το εάν η 27χρονη μετά τα όσα συνέβησαν εξακολουθεί να του μιλάει απάντησε καταφατικά λέγοντας πως εκείνη "έχει μεγάλη καρδιά".

Ο ίδιος αρνήθηκε ότι έδωσε εντολή στην 27χρονη να πατήσει τον νεαρό Βούλγαρο, όπως του αποδίδει το κατηγορητήριο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά "για ποιο λόγο να το κάνω; για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη;". Αρνήθηκε δε τα όσα αναφέρονται στο κατηγορητήριο ότι συμμετείχε στη συμπλοκή κι ότι την οργάνωσε ειδοποιώντας τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να φτάσουν στο σημείο για να ξυλοφορτώσουν τους οπαδούς της βουλγαρικής ομάδας Μπότεφ που είναι αδελφοποιημένοι με αυτούς του Άρη.

Μίλησε για στοχοποίηση στο πρόσωπό του από την πλευρά της αστυνομίας, ενώ σχολιάζοντας τα όσα αναφέρονται στο κατηγορητήριο ότι είναι παράγοντας του ΠΑΟΚ, το αρνήθηκε κατηγορηματικά. "Δεν υπήρξα ποτέ παράγοντας. Επειδή η σουίτα μου είναι δίπλα από τον πρόεδρο δεν σημαίνει ότι είμαι. Το ότι είχα σχέση με ανθρώπους της ομάδας ενισχύει τον ισχυρισμό μου ότι είμαι ένα γνωστό άτομο, γι' αυτό δεν θα πήγαινα ποτέ με το αυτοκίνητό μου […] Οι σχέσεις μου είναι με επιχειρηματίες και καλλιτέχνες. Δεν συμμετείχα σε συνδέσμους ούτε σε εκδρομές" ανέφερε και καταδίκασε την οπαδική βία.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε, στο μνημόσυνο που έγινε ένα χρόνο μετά το θάνατο του 28χρονου πήγε και κρέμασε μία μπλούζα. "Είχε πολλούς φιλάθλους του 'Αρη. Το λέω διότι εάν κάποιος πίστευε ότι είχα εμπλοκή δεν θα με άφηναν να φύγω, ούτε θα πήγαινα εάν φοβόμουν. Όλοι καταλάβαμε ότι ήταν ένα ατύχημα" σημείωσε.

"Δεν συμμετείχαμε στο επεισόδιο"

Στις απολογίες τους οι υπόλοιποι έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ που κατηγορούνται κατά περίπτωση για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και συμμετοχή στη συμπλοκή, αρνήθηκαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Υποστήριξαν ότι βρέθηκαν στην περιοχή επειδή είχε ορισθεί το Ποσειδώνιο ως σημείο συνάντησης για να κινηθούν στη συνέχεια με πορεία προς το κλειστό γυμναστήριο της Πυλαίας ("Παλατάκι") όπου ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί η συνάντηση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον 'Αρη για το πρωτάθλημα μπάσκετ.

Όπως είπαν στις απολογίες τους όταν αντιλήφθηκαν τι συνέβη απομακρύνθηκαν. "Αισθάνομαι πολύ άσχημα που κάθομαι στο εδώλιο αντί των πραγματικών δραστών. Με ενδιαφέρει να μάθω ποιοι ήταν. Έχω στιγματιστεί για κάτι που δεν έχω κάνει. Μια ζωή θα έχω βάρος για εμένα και την οικογένειά μου, γιατί δεν δεν ξέρω πως μπορεί να αντιδράσει κανείς. Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο..." ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια ενός εκ των κατηγορουμένων.

Η δίκη διεκόπη για τις 2 Νοεμβρίου οπότε αναμένεται να λάβει το λόγο ο εισαγγελέας της έδρας για την πρότασή του.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός- λύματα: αύξηση του ιικού φορτίου έως και 176%

Super League: ΑΕΚ και Παναθηναϊκός αντιμέτωποι με τιμωρία

“Άγριες Μέλισσες”: Ο Δούκας αντιμέτωπος με δυσάρεστες εξελίξεις (βίντεο)