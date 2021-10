Οικονομία

Δημογραφική κρίση - Μιχαηλίδου: Αυξάνονται τα κίνητρα για την αντιμετώπιση της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Εργαζόμαστε εντατικά ώστε να μετασχηματίσουμε τους θεσμούς στη χώρα μας και να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών" τόνισε στο συνέδριο του Economist.

Την ισχυρή στόχευση της κυβέρνησης στην ενίσχυση της καθημερινότητας ευάλωτων ομάδων πολιτών, καθώς και στην αντίστροφη της υπάρχουσας δημογραφικής κρίσης, τόνισε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, στην ομιλία της στο συνέδριο του Economist.

Μιλώντας για την εμπιστοσύνη μεταξύ κράτους και πολιτών, η κ. Μιχαηλίδου ανέλυσε τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί τα τελευταία δύο χρόνια στην κατεύθυνση αυτή και, μάλιστα, με τη δυσκολία της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης. Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανέπτυξε τις βασικές δράσεις του υπουργείου Εργασίας, όπως το επίδομα γέννησης, η υιοθέτηση προγράμματος γονικής άδειας για τους πατέρες, η μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες αγαθών και η αναβάθμιση της προσχολικής αγωγής με το πρόγραμμα «ΚΥΨΕΛΗ».

Όπως δήλωσε η κ. Μιχαηλίδου, «η δημογραφική κρίση είναι ένα πολύπλευρο ζήτημα που σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τις διευκολύνσεις που σχεδιάζονται για τους πολίτες, αλλά και με την εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες στους θεσμούς της χώρας τους. Λιγότερο από έναν μήνα πριν, το Κοινοβούλιο ψήφισε νόμο που καθιέρωσε διαδικασίες για την πρόληψη, αλλά και την αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης σε όλες τους δημόσιες και ιδιωτικές δομές που φροντίζουν τα παιδιά μας. Εμείς εργαζόμαστε εντατικά, ώστε χωρίς συμβιβασμούς να μετασχηματίσουμε τους θεσμούς στη χώρα μας και να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός- λύματα: αύξηση του ιικού φορτίου έως και 176%

Μεσσηνία: Εξαρθρώθηκε εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε ναρκωτικά

Σκυλακάκης για επίδομα θέρμανσης στον ΑΝΤ1: Μέχρι τις 10/11 θα ανοίξει η πλατφόρμα