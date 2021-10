Αθλητικά

NBA: Ξεκινάει με 109 ξένους παίκτες από 39 χώρες

Ποια ομάδα έχεις τους περισσότερους ξένους παίκτες στο ρόστερ της; Αίσθηση προκαλεί ο αριθμός των παικτών από Νιγηρία, Αυστραλία και Γερμανία.

Σύμφωνα με το ΝΒΑ, οι λίστες των ομάδων για τη σεζόν 2021-22, που ξεκινά τα ξημερώματα, θα περιλαμβάνουν 109 ξένους παίκτες από 39 χώρες.

Ο Καναδάς παραμένει η χώρα με την περισσότερη εκπροσώπηση, εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, για όγδοη συνεχή χρονιά με 18 παίκτες, ακολουθούμενος από την Αυστραλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, οι οποίες έχουν από επτά παίκτες.

Η Νιγηρία, η Σερβία, η Ισπανία και η Τουρκία έχουν η καθεμία από πέντε παίκτες μεταξύ των 30 ομάδων του ΝΒΑ.

Οι Τορόντο Ράπτορς προηγούνται στο ΝΒΑ με 10 ξένους παίκτες και ακολουθούν οι Ντάλας Μάβερικς και Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, με επτά ξένους η καθεμιά.

Τα ρεκόρ για ξένους παίκτες (113) και χώρες που εκπροσωπούνται (42) καθορίστηκαν στην αρχή της σεζόν 2016-17 και 2017-18, αντίστοιχα, σύμφωνα με το ΝΒΑ.

