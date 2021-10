Αθλητικά

Γιαννιτσά - Ατύχημα Motocross: Συγκλονίζουν οι γονείς των νεαρών που δίνουν “μάχη” (βίντεο)

Μάχη για να κρατηθούν στη ζωή δίνουν οι δύο νεαροί που τραυματίστηκαν σε αγώνες motocross στα Γιαννιτσά. Ώρες αγωνίας περνούν οι δικοί τους άνθρωποι.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Βασανιστικά αργά κυλούν οι ώρες για τους γονείς του 16χρονου, που τραυματίστηκε στους αγώνες motocross και δίνει μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

"Θέλω πίσω το παιδί μου, ο Θεός να βάλει το χέρι του και οι γιατροί το παιδί μου είναι στα χέρια του Θεού και των γιατρών" τονίζει ο πατέρας του 16χρονου.

Συγκλονίζει η περιγραφή του πατέρα του, που ήταν δίπλα του την ώρα του ατυχήματος: "Στο τρίτο δεύτερο ή τρίτο γύρο περίπου βλέπω ένα γνωστό οδηγό ο οποίος χάνει τον έλεγχο. Δεν μπορούσα... ήταν τόσο πολύ γρήγορα που ανοιγοκλείνω τα μάτια μου και τον είδα, ενώ έπρεπε να πέσει κάτω ήταν στην απέναντι πλευρά, γύρισε κάθετα και ερχότανε πάνω μας. Ξανά κλείνω τα μάτια μου και έχει περάσει το πλέγμα. Ένα πλέγμα το οποίο κατά τη γνώμη μου ήταν πολύ δεν μπόρεσε να τον συγκρατήσει ήτανε πολύ ψιλό. Η γυναίκα μου ήτανε δίπλα, ένα μέτρο τραβήχτηκε ένα μέτρο πίσω και τη γλίτωσε. Θα ήταν σκοτωμένη. Εμένα με χτύπησε στο χέρι, μου έκοψε ένα κομμάτι κρέας με πέταξε κάτω. Όταν σηκώθηκα ειδα η γυναίκα μου να τσιρίζει, να σπαράζει. Γύρισα και το παιδί μου ήταν κάτω χτυπημένος στο κεφάλι. Επτά με οκτώ άτομα είχαν χτυπήσει".

Αγωνία και για τον 27χρονο πρωταθλητή του motocross. Οι γιατροί δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, ενώ σε ένα θαύμα ελπίζουν οι δικοί του άνθρωποι. "Το παιδί δεν είναι καλά. Θέλω να πω ότι είναι σε κώμα. Έφυγε μία μοτοσικλέτα από τον αγώνα, χτύπησε πάνω στο φράχτη, στράβωσε ο φράχτης και χτύπησε τον γιο μου. Εκείνη την ώρα έκανε ζέσταμα να τρέξει στον επόμενο αγώνα. Ο γιος μου φορούσε ήδη τον εξοπλισμό, απλά δεν φορούσε το κράνος" τονίζει ο πατέρας του 27χρονου.

Πρώην πρωταθλητής αγώνων μίλησε με την οικογένεια του νεαρού που προκάλεσε το ατύχημα: "Είναι σοκαρισμένοι και φυσικά κανένας άνθρωπος δεν θέλει να προκαλέσει τέτοιο πράγμα. Ήταν καθαρά αυτή η στιγμή άτυχη. Ακόμη και 10 μέτρα προστασίας να είχαμε ήταν να γίνει. Δεν ξέρω, πολύ περίεργο. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους η πίστα πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας", σημείωσε.

