Εκκρεμείς συντάξεις: Στόχος η μείωση του στοκ έως το καλοκαίρι

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τονίζει ότι το θέμα των εκκρεμών συντάξεων είναι κορυφαία προτεραιότητα.

Με τους επικεφαλής των θεσμών συναντήθηκε σήμερα το μεσημέρι ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο της 12ης μεταμνημονιακής αξιολόγησης της χώρας.

Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά τη συνάντηση, που έγινε σε καλό κλίμα, ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε την πρόοδο που έχει συντελεστεί σε σχέση με το θέμα των εκκρεμών συντάξεων, καθώς και τις εκτιμήσεις για το αμέσως επόμενο διάστημα, με δεδομένο τον στόχο που έχει τεθεί από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου για αύξηση του ρυθμού απονομής των εκκρεμών συντάξεων και δραστική μείωση του στοκ έως το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Ο υπουργός σημείωσε ότι θα ενημερώνει τακτικά τους εκπροσώπους των θεσμών τόσο για την πορεία των εκκρεμών συντάξεων, όσο και για τη διαδικασία απονομής των συντάξεων γενικά, τονίζοντας ότι για το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το θέμα αντιμετωπίζεται ως κορυφαία προτεραιότητα για λόγους τόσο κοινωνικούς όσο και πολιτικούς και όχι απλώς ως συμμόρφωση με μία μνημονιακή υποχρέωση.

