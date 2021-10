Πολιτική

Μητσοτάκης - Αναστασιάδης για Κυπριακό: Λύση δύο κρατών δεν γίνεται αποδεκτή

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ένταση της τουρκικής προκλητικότητας η οποία γεννά έντονο προβληματισμό και αγανάκτηση.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το απόγευμα, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, στο περιθώριο της 9ης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδος - Κύπρου - Αιγύπτου.

Ο Πρωθυπουργός στην έναρξη της συνάντησης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην «ένταση της τουρκικής προκλητικότητας η οποία μας γεννά έντονο προβληματισμό, αγανάκτηση, μία συμπεριφορά η οποία ξεφεύγει τελείως από το πλαίσιο μιας συμφωνημένης λύσης για την επίλυση του κυπριακού ζητήματος. Θέλω να επαναλάβω αυτό το οποίο είχα την ευκαιρία να τονίσω και στην πρόσφατη επίσκεψη μου, στη Λευκωσία, ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία λύση δύο κρατών και ότι δεν μπορούμε να αποκλίνουμε από την ουσία του πλαισίου, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί από τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και η διαρκής προκλητικότητα, η αύξηση της έντασης, δεν συνάδει με μία εποικοδομητική στάση η οποία θα μπορούσε να επιτρέψει μία ειλικρινή συζήτηση για ένα σύνθετο πρόβλημα του οποίου, όμως, επί τις παρούσες συνθήκες η επίλυσή του δυσχεραίνεται ιδιαίτερα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Να γνωρίζεις -ακόμα μία φορά- ότι η στήριξή μας είναι αμέριστη και προφανώς έχουμε πάντα τη δυνατότητα -έγινε και στο πρόσφατο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών- να εγείρουμε την τουρκική προκλητικότητα, ειδικά όταν αυτή αφορά και έργα, ενεργειακά, έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και έρευνες οι οποίες διεξάγονται από ευρωπαϊκά πλοία».

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, μεταξύ άλλων, μίλησε για αδιανόητα προαπαιτούμενα εκ μέρους της Τουρκίας για να επανεκκινήσει ο διάλογος και πρόσθεσε ότι: «Είμαι βέβαιος ότι η οδός που ακολουθούμε, που είναι και η πλέον ενδεδειγμένη δηλαδή του ειρηνικού διαλόγου, τις προσπάθειες ενός δημιουργικού διαλόγου, πού βασίζεται στο Διεθνές δίκαιο, που βασίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών είναι ο πλέον ενδεδειγμένος. Η οποιαδήποτε άλλη συνταγή είναι συνταγή καταστροφής. Ειλικρινά διερωτώμαι: Πόσο πιο ευτυχισμένος θα ήταν ο τουρκικός λαός αν αντί της κούρσας εξοπλισμών που επιδιώκει ο Τούρκος ηγέτης επένδυε στην ευημερία του λαού του».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την πλήρη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, επισημαίνοντας ότι το μοναδικό αποδεκτό πλαίσιο ορίζεται από τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, οι οποίες είναι δεσμευτικές προς όλους.

Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε επίσης τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ελληνογαλλική συμφωνία για την εγκαθίδρυση Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης και για την ανανεωμένη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και για τη σημασία της για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μετά το πέρας της συνάντησης οι δύο ηγέτες υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση περιοχών της Ανατολικής Αττικής (Μάτι) που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2018, με χρηματοδότηση από πόρους που συγκεντρώθηκαν από συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας και από δωρεές ιδιωτών. Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν, επίσης, ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νατάσα Πηλείδου.

Σε δηλώσεις τους αμέσως μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας ανέφεραν:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά εσάς, τον Κυπριακό λαό, διότι αμέσως μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική, στο Μάτι, σπεύσατε να προσφέρετε ένα πολύ σημαντικό ποσό -11 εκατομμύρια ευρώ- προς αξιοποίηση για να μπορέσουμε να κάνουμε μία σημαντική παρέμβαση στις περιοχές οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Και, πράγματι, μας πήρε αρκετό καιρό, περισσότερο από όσο θα περιμέναμε και εμείς, προκειμένου να προχωρήσουμε στην χωροταξική και πολεοδομική ανασυγκρότηση της περιοχής, η οποία επλήγη από τις φωτιές.

Όμως, είμαστε, σήμερα στην ευχάριστη θέση πια να δρομολογήσουμε μία σημαντική παρέμβαση που θα φέρει τη σφραγίδα του Κυπριακού λαού, της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη δημιουργία ενός υποδειγματικού χώρου πρασίνου και ενός συγκροτήματος κατοικιών το οποίο θα έρθει να καλύψει τις ανάγκες στέγασης των πιο αδύναμων συμπολιτών μας, τα σπίτια των οποίων καταστράφηκαν εκείνη την καταστροφική, εκείνο το καταστροφικό απόγευμα του Ιουλίου του 2018. Θέλω, ακόμα για μία φορά, να σας ευχαριστήσω για τη γενναιοδωρία σας και πιστεύω ότι αυτή σας η πράξη θα είναι ένα σύμβολο, αιώνιο σύμβολο, της αδελφικής σχέσης μεταξύ των δύο λαών. Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου έχουν σφυρηλατηθεί στο βάθος της ιστορίας και η δική σας συνεισφορά -πέρα από το οικονομικό της αντικείμενο- συμβολίζει κάτι πολύ βαθύτερο για εμάς και για αυτό θέλω ακόμα μία φορά να σας ευχαριστήσω προσωπικά.

Νίκος Αναστασιάδης: Αγαπητέ μου Κυριάκο, με συγκίνηση αλλά ιδιαίτερη ικανοποίηση που υπογράφουμε σήμερα μία πράξη αδελφικής αλληλεγγύης, ελάχιστης ανταπόδοσης της ευγνωμοσύνης για τη συμπαράσταση της Ελλάδας στις δύσκολες ώρες που περνά ο κυπριακός ελληνισμός, μία συμπαράσταση που καταγράφεται στα βάθη των αιώνων. Ήταν το ελάχιστο που μπορούσε να συνεισφέρουμε για να ανακουφίσουμε τον πόνο ανθρώπων οι οποίοι έμειναν χωρίς σπίτια, χωρίς το βιός τους. Βιώσαμε κατά την τουρκική εισβολή ανάλογες καταστάσεις. Έτσι νιώθω ειλικρινά ότι, σήμερα, υπογράφουμε ένα συμβόλαιο -όπως είπες- αδελφικής, αδελφικών, δεσμών που θα δώσει την ευκαιρία με την κατασκευή 98 οικιστικών μονάδων αλλά και ενός χώρου πρασίνου την ανακούφιση σε όσους έζησαν και βίωσαν τις καταστροφές κατά την πυρκαγιά στο Μάτι. Δεν θα ήθελα να προσθέσω τι άλλο, παρά θα νιώσω ευτυχής -να τελειώσουν μέχρι το τέλος της θητείας μου αποκλείεται- αλλά αν μη τι άλλο...

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το άλσος, ο χώρος πρασίνου θα έχει σίγουρα ξεκινήσει.

Νίκος Αναστασιάδης: Να έχει μία σφραγίδα, να θυμίζει ότι κάποτε από εδώ ξεκίνησα την πολιτική μου καριέρα και την τελειώνω με ένα έργο προς την Ελλάδα που τόσο αγάπησα και αγαπώ.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας

Σύμφωνα με τους μελετητές, το κόστος των έργων θα ανέλθει περίπου στο ποσό των 12 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, περίπου 11 εκατ. ευρώ (10.973.282,97 ευρώ), προέρχονται από δωρεά της Κυπριακής Δημοκρατίας (10 εκατ. ευρώ) και τις δωρεές των Κυπρίων πολιτών (μέσω ειδικού λογαριασμού συγκεντρώθηκαν 973.282,97 ευρώ, ενώ σε περίπτωση που απαιτηθεί μεγαλύτερο ποσό για την ολοκλήρωση των έργων, το Ελληνικό Δημόσιο θα καλύψει το επιπλέον απαιτούμενο ποσό.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας αφορά στα ακόλουθα δύο έργα:

Aνέγερση συγκροτήματος κοινωνικών κατοικιών

Η επιλεγείσα περιοχή για την ανέγερση των κατοικιών περιλαμβάνει ακίνητο του Δήμου Ραφήνας το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία μεταβίβασης προς το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και ιδιωτική γη η οποία θα περιέλθει στον Δήμο ως εισφορά σε γη και θα μεταβιβαστεί στο Ελληνικό Δημόσιο. Η χωροθέτηση των κτιρίων και η διαμόρφωση των ελεύθερων χώρων (master plan) διασφαλίζει αντιπυρικές ζώνες και απορροή των όμβριων, ενώ παράλληλα, τα τμήματα αυτά εντάσσονται λειτουργικά με διαμόρφωση πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και πρασίνου. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των οικιστικών μονάδων είναι σύγχρονος, υψηλής αισθητικής, με αντιπυρικές και βιοκλιματικές πρόνοιες. Το συγκεκριμένο έργο θα αποτελείται από επτά κτίρια συνολικού εμβαδού 7.840 τ.μ., με αριθμό διαμερισμάτων που θα προκύψει για κάθε κτίριο από την οριστική μελέτη (ενδεικτικά, 14 διαμερίσματα των 80 τ.μ.), ύστερα από καταγραφή και εκτίμηση των στεγαστικών αναγκών που πρόκειται να καλυφθούν.

Διαμόρφωση του υπάρχοντος χώρου πρασίνου σε χώρο δασικής αναψυχής

Η διαμόρφωση του ευρύτερου χώρου θα στοχεύει στην αναβάθμιση του δασικού οικοσυστήματος με παράλληλες επεμβάσεις παροχής υπηρεσιών δασικής αναψυχής, μέσω έργων και εργασιών αύξησης της επισκεψιμότητας και της λειτουργικότητας. Η υλοποίηση του έργου που αφορά στη διαμόρφωση χώρου δασικής αναψυχής, αναμένεται να αρχίσει τον Ιανουάριο του 2022, ενώ η έναρξη της υλοποίησης του έργου που αφορά στην ανέγερση οικιστικών μονάδων, αναμένεται να αρχίσει τον Οκτώβριο του 2022.

