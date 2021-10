Αθλητικά

ΑΕΚ - Τρεβίζο: Δεύτερη ήττα για την Ένωση

Ήττα της ΑΕΚ από την Τρεβίζο στο κλειστό των Άνω Λιοσίων.

Τη δεύτερη ήττα της σε ισάριθμες αναμετρήσεις στον 4ο όμιλο του Basketball Champions League, υπέστη η ΑΕΚ. Η Ένωση ηττήθηκε 77-92 από την Τρεβίζο στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, με την ιταλική ομάδα να γράφει το «δύο στα δύο».

Η προβληματική αμυντική λειτουργία της ΑΕΚ, σε συνδυασμό με την αδυναμία της να ελέγξει τα ριμπάουντ (28 έναντι 43 των Ιταλών), έφεραν την Ένωση με το... καλημέρα σε μειονεκτική θέση, απέναντι στην Τρεβίζο, η οποία βρήκε τα μακρινά σουτ (41.67% στα τρίποντα), ήλεγξε το ρυθμό και πήρε το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +14 (36-50).

Οι «κιτρινόμαυροι» προσπάθησαν για την ανατροπή στις αρχές της τρίτης περιόδου, με τον Γέλοβατς να διακρίνεται σε άμυνα και επίθεση, έτρεξαν ένα επιμέρους σκορ 13-5 για το 49-55 στο 26΄, ενώ με τον Κολόμ να βρίσκει ρυθμό από την περιφέρεια μπήκαν στην τέταρτη περίοδο στο -5 (60-65 στο 30΄). Ωστόσο, τα αμυντικά κενά έκαναν την επανεμφάνισή τους στον... επίλογο, με τους Ιταλούς να ξεφεύγουν και πάλι στο σκορ και να σφραγίζουν το «διπλό» στο 38΄, μετά από... γκολ-φάουλ που κέρδισε ο Σιμς, διαμορφώνοντας το 75-85 στο 38΄ και βάζοντας σε μπελάδες την Ένωση, ακόμη και για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Από την ΑΕΚ προσπάθησαν οι Ίαν Χάμερ (22π.), Στέφαν Γέλοβατς (18π.), και Κίνο Κολόμ (17π.), ενώ από τους Ιταλούς ξεχώρισε ο Χένρι Σιμς με 31 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 18-23, 36-50, 60-65, 77-92

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ: Κολόμ 17 (4), Πετρόπουλος 5, Φιλιππάκος 2, Γέλοβατς 18 (1), Παππάς, Γκρίφιν, Μαυτροειδής 4, Βαουλετ 9, Χάμερ 22 (2).

ΤΡΕΒΙΖΟ: Ράσελ 14 (2), Μπορτολάνι 17 (3), Κασαριν, Τσίλο, Σιμς 31, Σοκολόφσκι 5, Ντίμσα 16 (3), Τζόουνς 2, Ακελε 7 (1).

