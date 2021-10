Κοινωνία

Κορονοϊός - Κεραμέως: Υψηλό το ποσοστό εμβολιασμού στα Πανεπιστήμια

Σε ορισμένα πανεπιστημιακά τμήματα το ποσοστό εμβολιασμένων και νοσησάντων φοιτητών ξεπερνάει το 90%.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών έχουν εμβολιαστεί με δύο δόσεις ή έχουν νοσήσει το 74,79%, αναφέρει η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Το 78,64% έχει εμβολιαστεί με μία δόση ή είναι νοσήσαντες. Σε ορισμένα πανεπιστημιακά τμήματα το ποσοστό εμβολιασμένων και νοσησάντων φοιτητών ξεπερνάει το 90%.

Στους καθηγητές εμβολιασμένοι με δύο δόσεις ή νοσήσαντες είναι πάνω από το 92%. Το αντίστοιχο ποσοστό για το συνολικό προσωπικό είναι 89%.

"Ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα για την μαζική τους ανταπόκριση στο κάλεσμα του εμβολιασμού και για την καίρια συμβολή τους στη λειτουργία της δια ζώσης εκπαίδευσης" αναφέρει στο μήνυμά της η Νίκη Κεραμέως.

