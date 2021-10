Κόσμος

Μάντσεστερ: Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ μετά από αναφορές για ύποπτο πακέτο.

(εικόνα αρχείου)

Μια «ελεγχόμενη εκκένωση» πραγματοποιήθηκε στον τερματικό σταθμό 2 του αεροδρομίου του Μάντσεστερ μετά την αναφορά ενός ύποπτου πακέτου, δήλωσε ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου σε ανακοίνωσή του.

«Έπειτα από αναφορά για την ύπαρξη ενός ύποπτου πακέτου στον Τερματικό Σταθμό 2 , πραγματοποιείται ελεγχόμενη εκκένωση σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία», τόνισε ο εκπρόσωπος.

Σε νεότερη ανακοίνωσή του εκπρόσωπος του αεροδρομίου ανέφερε ότι ο τερματικός σταθμός 2 του βρετανικού αεροδρομίου του Μάντσεστερ παραμένει κλειστός καθώς η αστυνομία αξιολογεί τις αναφορές για ένα ύποπτο πακέτο.

«Όλες οι πτήσεις θα εκτελούνται από τον τερματικό σταθμό 1 μέχρι νεωτέρας», είπε

«Είμαστε σε στενή επαφή με την αστυνομία του Μάντσεστερ, η οποία διαχειρίζεται την αντιμετώπιση του περιστατικού και θα ενημερώσει για την κατάσταση το συντομότερο δυνατό», συμπλήρωσε.

Manchester Airport's Terminal Two has been evacuated. Latest pictures from the scenehttps://t.co/eS7SGBnKlH pic.twitter.com/NM795NSaH7

— Manchester News MEN (@MENnewsdesk) October 19, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Βασίλισσα Ελισάβετ - Oldie of the Year: νιώθω πολύ νέα για αυτό το βραβείο!

Ανεμβολίαστοι: Rapid test στον ιδιωτικό τομέα υποχρεωτικά

Χανιά - Λαθρεμπόριο όπλων: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης (εικόνες)