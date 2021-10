Πολιτισμός

Η Μαρία Ναυπλιώτου… “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Η ηθοποιός μιλά για την καλλιτεχνική διαδρομή της, στο θεατρικό σανίδι και στον κινηματογράφο και κάνει αποκαλύψεις για την προσωπική ζωή της.

Την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» την Μαρία Ναυπλιώτου.

Η σπουδαία ηθοποιός μιλά για τη διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο.

Αναφέρεται στα πρώτα της βήματα, στο πάθος της με τον χορό και αποκαλύπτει ποιος της "άνοιξε" την πόρτα του θεάτρου.

Αποκαλύπτει ποιος είναι ο ρόλος που την φοβίζει στη σκηνή.

Μιλά για την περίοδο της ζωής της, κατά την οποία έφθασε ένα βήμα πριν από τον γάμο.

Εξηγεί ποια είναι η σχέση της με τον χρόνο και εξομολογείται τα όνειρα της.

Ενώπιος Ενωπίω, κάθε Πέμπτη, στις 23.30, στον ΑΝΤ1, με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου.

