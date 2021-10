Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οδήγησε τους Μπακς σε νίκη στην πρεμιέρα του ΝΒΑ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο “Greek Freak” και ο Θανάσης φόρεσαν τα δακτυλίδια των πρωταθλητών. Ντεμπούτο με τη φανέλα των Μπακς έκανε ο Καλαϊτζάκης.

Περίμεναν λίγο καιρό, αλλά πλέον οι πρωταθλητές Μιλγουόκι Μπακς έχουν κάτι αστραφτερό στο χέρι τους. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (ψηφίστηκε ανάμεσα στους 75 κορυφαίους παίκτες της Ιστορίας), ο αδελφός του, Θανάσης και οι υπόλοιποι παίκτες των “ελαφιών” φόρεσαν τα δαχτυλίδια των πρωταθλητών, με τον “Greek Freak” να μην μπορεί να κρύψει τη συγκίνηση του.

Η λάμψη του δαχτυλιδιού τους συντρόφευε και στο ματς με τους Νετς, το κλίμα ήταν πανηγυρικό στo Fiserv Forum, σε μια βραδιά που θα μείνει για πάντα στο μυαλό των παικτών του Μιλγουόκι, των ανθρώπων του οργανισμού και φυσικά όλων των φιλάθλων της ομάδας που “έσπρωξαν” την ομάδα προς τον τίτλο με την βροντερή παρουσία τους και στα playoffs.

Τα “ελάφια” δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα να επαναλάβουν ότι είχαν κάνει πέρυσι, τότε που είχαν αποκλείσει την παρέα του Κέβιν Ντουράντ στους ημιτελικούς της Ανατολής. Έτσι και τώρα επικράτησαν με 127-104, στέλνοντας μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Μοναδικό κακό νέο το ότι Xόλιντεϊ τραυματίστηκε στη φτέρνα στο πρώτο ημίχρονο και δεν πάτησε καθόλου παρκέ στο δεύτερο μέρος.

Για τους νικητές, ο εντυπωσιακός Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 32 πόντους, 14 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ο Μίντλετον είχε 20 με 9 ριμπάουντ, ο Κόνατον πρόσθεσε 20 και ο Νουόρα είχε 15. Ο Θανάσης είχε 6 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 τάπα και 1 κλέψιμο.

Στον αντίποδα ο Κέβιν Ντουράντ είχε 32 πόντους, 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ο Χάρντεν είχε 20 με 8 ριμπάουντ, ενώ ο Μιλς ήταν άχαστος στα τρίποντα με 7/7 και 21 πόντους.

Στο ματς πέρασε και ο Γιώργος Καλαϊτζάκης στο 47', με τον Θανάση Αντετοκούνμπο να κάνει επίτηδες φάουλ για να περάσει ο συμπαίκτης του στο παρκέ και να κάνει ντεμπούτο.

Τα δωδεκάλεπτα: 37-25, 66-59, 97-85, 127-104

Μιλγουόκι Μπακς (Μπουντενχόλζερ): Γ. Αντετοκούνμπο 32, Μίντλετον 20, Λόπεζ 8, Χόλιντεϊ 12, Άλεν 10, Μαμουκελασβίλι, Θ. Αντετοκούνμπο 6, Νουόρα 15, Κόνατον 20, Χιλ 1, Ρόμπινσον 3, Καλαϊτζάκης.

Μπρούκλιν Νετς (Νας): Ντουράντ 32, Γκρίφιν 6, Κλάξτον 12, Χάρις 9, Χάρντεν 20, Μίλσαπ, Τζόνσον, Όλντριτζ 1, Μιλς 21, Κάρτερ, Μπράουν, Μπέμπρι, Τόμας 2.

Πηγή: gazzetta.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις και βοριάδες την Τετάρτη