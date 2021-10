Οικονομία

Πετρέλαιο: “Καίνε” οι τιμές - Πριν τα Χριστούγεννα το επίδομα

«Φωτιά» στις τιμές του πετρελαίου. Πότε θα καταβληθεί το επίδομα θέρμανσης.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται σήμερα στις ασιατικές αγορές.

Οι τιμές του πετρελαίου διεθνούς προέλευσης τύπου Brent αυξάνονται κατά 0,88% στα 85,07 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξάνονται κατά 0,67% στα 82,99 δολάρια το βαρέλι.

Σκυλακάκης: Μέχρι τις 10/11 θα ανοίξει η πλατφόρμα

Μέχρι τις 10 Νοεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε μέσω του ΑΝΤ1 ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Όπως εξήγησε, ένα κομμάτι του επιδόματος θα δοθεί ως προκαταβολή, μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου, σε αυτούς που είχαν πάρει επίδομα θέρμανσης πέρυσι. Θα λάβουν καταρχήν το σύνολο του επιδόματος που έλαβαν πέρυσι και αν τα τιμολόγια τους είναι μεγαλύτερα, θα πάρουν το υπόλοιπο μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου. Μέχρι τότε θα λάβουν το επίδομα και οι καινούργιοι δικαιούχοι.

Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα δεν μπορεί να μειωθεί, γιατί έχουμε έλλειμμα 7,3%, ξεκαθάρισε ο κ. Σκυλακάκης. «Αν μπορούσα, θα το έκανα αύριο το πρωί», σημείωσε.

