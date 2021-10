Κοινωνία

Γλυφάδα: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή με τα ρούχα στη θάλασσα

Συναγερμός στις Αρχές για το μακάβριο εύρημα. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Θρίλερ στη Γλυφάδα, καθώς το απόγευνα Τρίτης εντοπίστηκε η σορός γυναίκας, στη θαλάσσια περιοχή της Β' Μαρίνας.

Στην περιοχή έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού, όπου διαπίστωσαν ότι πρόκειται για γυναίκα αγνώστων στοιχείων, ηλικίας 70-75 ετών, και φορούσε μαύρο παντελόνι και μπλε ζακέτα, ενώ ήδη το Λιμεναρχείο Σαρωνικού διενεργεί προανάκριση.

Η σορός της άτυχης γυναίκας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο» Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ πρόκειται να μεταφερθεί στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, για διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομή.

