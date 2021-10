Life

“The 2Night Show” - Νίκος Μπάρκουλης: Η επιθυμία του πατέρα του, το tik tok και το bullying (βίντεο)

Ο γιος του αείμνηστου ηθοποιού Ανδρέα Μπάρκουλη, Νίκος βρέθηκε καλεσμένος στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και το "The 2Night Show" και μίλησε για όλα! Η ζωή δίπλα στον πατέρα του, Ανδρέα Μπάρκουλη, η απώλεια του θανάτου του,το tik tok που τον οδήγησε μέχρι το stage του J2US και το bullying που δεχόταν ως παιδί.

Ο Ανδρέας Μπάρκουλης ως πατέρας: «Ήταν εκπληκτικός άνθρωπος. Δεν χρειαζότανε να μιλήσει για πολλά πράγματα. Το βλέμμα του, μου έκανε πάντα εντύπωση, χωρίς να λέει κάτι, απλά μόνο που σε κοίταγε. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ το βλέμμα του. Η μάνα μου έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στα πρώτα μου χρόνια. Δεν γύρισε ποτέ να μου πει “είσαι ο γιος του Μπάρκουλη”, ήμουν ένα απλό παιδί. Είχαν ακουστεί πολλά για τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, αλλά αν δεν γνωρίσεις κάποιον από κοντά, δεν μπορείς να έχει γνώμη».

Η συμβουλή του Ανδρέα Μπάρκουλη στον γιο του: «Ήξερα ποιος είναι ο πατέρας μου, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω όπως το καταλαβαίνω τώρα στα 20 μου. Τώρα συνειδητοποιώ ποιος ήταν ο πατέρας μου, ειδικά από τη στιγμή που μπήκα στο J2US, τώρα καταλαβαίνω το όνομα και του πατέρα μου και ποιος ήταν. Ο πατέρας μου με κοιτούσε στα μάτια και μου έλεγε να γίνω καλός άνθρωπος. Από όταν άρχισα να μαθαίνω τις λέξεις, μέχρι την ηλικία που έφυγε, άκουγα μόνο αυτό. Ήθελε να είμαι καλός άνθρωπος και να είμαι καλός μέσα μου. Ήθελε να γίνω ποδοσφαιριστής ή ηθοποιός», είπε για την επιθυμία του πατέρα του.

Για bullying που δεχόταν ως παιδί: «Έχω δει πολλά σχόλια και για την μητέρα μου ότι ήθελε να βγαίνει στις κάμερες και πολλή κριτική. Απλά δεν καταλαβαίνω πως περνούν την ώρα τους με το να γράφουν σχόλια… Έχω υποστεί πολύ bullying στο δημοτικό μέχρι και το γυμνάσιο. Δεν ήμουν πολύ κοινωνικός και πολύ κλειστό.«Έλεγαν διάφορα, όπως αυτό που μου έχει μείνει στο μυαλό ότι ο πατέρας σου είναι γέρος και δεν μπορεί να παίξει μπάλα. Πήγαινα σπίτι, έπαιρνα ένα φύλλο χαρτί Α4 και το έκανα μπαλάκι και το πετούσα στον πατέρα μου για να παίξουμε, εφόσον δεν μπορούσε αλλιώς. Είχα μια συζήτηση για τα παιδικά χρόνια κι έλεγα γιατί όλα αυτά. Είναι όλα ξεκάθαρα από το σπίτι όλα αυτά, που έλεγαν» είπε ο Νίκος Μπάρκουλης.

Ο Νίκος Μπάρκουλης στο tik tok: «Δεν θέλω να βάζω ταμπέλες, δε λέω ότι είμαι tiktoker, instagrammer, youtuber ή το οτιδήποτε. Στο J2US πήγα ως tiktoker και ως γιος του Ανδρέα Μπάρκουλη. Έχω περίπου 85 χιλιάδες followers στο tik tok τους οποίους απέκτησα μέσα σένα χρόνο. Χαίρομαι γιατί είναι κάτι που το ξεκίνησα προκειμένου να φτιάξω όνομα για μένα, το συνέχισα όμως γιατί είχα και πολλά θετικά σχόλια εκτός από αρνητικά».

Το μήνυμα του Νίκου Κοκλώνη και η συμμετοχή στο J2US: «Μου έγραψε ο Κοκλώνης: “Σε θέλω στο J2US” και του απαντώ: “Ακόμα μπορείς να με πάρεις”. Κι έτσι έκλεισε. Αφού συμφωνήσαμε, την επόμενη ημέρα ξεκίνησαν τα τηλεφωνήματα με τον Νίκο Κοκλώνη. Του έλεγα πόσο φοβάμαι, είχα δεύτερες σκέψεις, αν και η συμφωνία ήταν αρκετά χαλαρή και όμορφη. Άφησε της δουλειές του και ήρθε να με πάρει να πάμε μια βόλτα. Εκεί άρχισε να μου εξηγεί πάρα πολλά πράγματα, συμβουλές και γνώση. Μου έχει μεταδώσει απίστευτα πράγματα».

«Είμαι σε καλή φάση τώρα. Εννοείται πως όλο αυτό μου δίνει δύναμη», παραδέχτηκε ο Νίκος Μπάρκουλης αναφέροντας πως είναι ερωτευμένος.

