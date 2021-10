Κοινωνία

Νέα Ιωνία: Ληστής “χτύπησε” τον ίδιο φούρνο με διαφορά 24 ωρών (βίντεο)

Πώς περιέγραψε τις κινήσεις του ληστή, η ιδιοκτήτρια του αρτοποιείου, μιλώντας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”.

Στα δίχτυα της Αστυνομίας έπεσε ένας 48χρονος που λήστευε καταστήματα στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με μαύρο σκούφο και προστατευτική μάσκα εισέρχονταν σε καταστήματα και με απειλή μαχαιριού, καθώς και κοντακίου όπλου, προσπαθούσε να αφαιρέσει χρηματικά ποσά.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ιωνίας, εξιχνιάστηκαν 5 περιπτώσεις ληστειών, τετελεσμένες και σε απόπειρα.

Στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1 μίλησε η ιδιοκτήρια αρτοποιείου, που βρέθηκε στο “στόχαστρο” του ληστή δύο φορές μέσα σε διάστημα 24 ωρών.

Όπως είπε, την Παρασκευή, “χτύπησε” για πρώτη φορά ο δράστης. Μπήκε στον φούρνο, έχοντας «κάτι πολύ μακρύ» μέσα σε μία μαύρη σακούλα. «Επειδή είχε βροχές, θα μπορούσε να είναι ομπρέλα», σημείωσε και δεν προκάλεσε αρχικά εντύπωση. Στη συνέχεια και αφού απείλησε την υπάλληλο, κατάφερε να αποσπάσει περίπου 250 ευρώ.

Την επόμενη ημέρα… ο ληστής επέστρεψε! Έδειξε το κοντάκι του όπλου, μέσα από το μπουφάν και ακολούθως ένα μαχαίρι, όμως η υπάλληλος έβαλε τις φωνές και ο κακοποιός τράπηκε σε φυγή.

