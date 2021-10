Κοινωνία

Σαρία στα Πατήσια: Κακοποίηση 17χρονης επειδή δεν ήθελε τον γάμο (βίντεο)

Σοκ έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις για την κακοποίηση της κοπέλας από τον πατριό της.

Τον τρόμο έζησε μία 17χρονη Ιρακινή στα Πατήσια, όταν ο 53χρονος πατριός της την χτύπησε κι άρχισε να την πνίγει με το μαξιλάρι, μπροστά στα μάτια της μητέρας της, η οποία μάλιστα δεν αντέδρασε.

Περίοικοι άκουσαν τη φασαρία και κάλεσαν την Αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο.

Όπως εξήγησε ο δημοσιογράφος Λάζος Μαντικός στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1, ο λόγος για τον οποίο η 17χρονη έζησε αυτόν τον εφιάλτη ήταν επειδή αρνήθηκε να παντρευτεί τον 40χρονο φίλο του πατριού της. Η οικογένεια πίεζε την κοπέλα να πει το “ναι” στον γάμο για… οικονομικούς λόγους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο πατριός της άτυχης κοπέλας είναι “σκληρός” μουσουλμάνος, ο οποίος εφαρμόζει τον νόμο της σαρία.

