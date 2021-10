Life

“The 2Night Show” - Νίκος Κουρής: Οι “Άγριες Μέλισσες” και ο κόντρα ρόλος (βίντεο)

Οι "Άγριες Μέλισσες", το… ψώνισμα στις καλές κριτικές, το «ταμπούρωμα» στο σπίτι σε μια άσχημη.

Στην παρέα του «The 2Night Show» ήταν το βράδυ της Τρίτης ο Νίκος Κουρής.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός μίλησε για τη μεγάλη του αγάπη, το θέατρο, αλλά και για τον λόγο που έχουμε να τον δούμε πάνω από 10 χρόνια σε τηλεοπτική σειρά. Εξηγεί γιατί δεν «ταιριάζει» καθόλου με τον «Ζάχο», που υποδύεται στις «Άγριες Μέλισσες», και αναφέρεται, με ενθουσιασμό, στον νέο του «ρόλο» ως παρουσιαστής τηλεπαιχνιδιού. Ποια στιγμή ένιωσε ότι την έχει «ψωνίσει»; Και ποιος ήταν ο λόγος που για ένα διάστημα είχε «ταμπουρωθεί» στο σπίτι του; Τέλος, παίζει με τον Γρηγόρη το παιχνίδι «Μάντεψε το!» και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό!

Η παρουσίαση στο τηλεπαιχνίδι

«Γελάω πάρα πολύ με τους παίκτες και γενικά είμαι πολύ ευτυχισμένος με αυτό που συμβαίνει. Είναι η στιγμή που λες, “εγώ το κάνω αυτό;” . Μου λένε κάποιες φορές ότι είμαι εριστικός, αλλά το κάνω πρώτα στον εαυτό μου», δήλωσε για το τηλεπαιχνίδι στην κρατική τηλεόραση, «Δες και βρες».

Είχε να εμφανιστεί 10 χρόνια σε σίριαλ και τον βλέπουμε φέτος στις «Άγριες Μέλισσες».

«Είναι πολύ καλή η παρέα, το σενάριο, το φως, η εικόνα που θυμίζει σινεμά και αυτό είναι σημαντικό για εμένα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και με το κλίμα και με το αποτέλεσμα και με τον κόσμο που το αγαπάει. Ο ρόλος είναι εντελώς απέναντι από τα πιστεύω μου. Ο “Ζάχος” είναι ιδεαλιστής και δεν έχει μυστικά, κίνητρα και φιλοδοξίες. Είναι πλανημένος, πιστεύει ότι από τη Χούντα θα βγει κάτι καλό», δήλωσε.

Γιατί απείχε τόσο καιρό από την τηλεόραση

Και αναφορικά στον λόγο που… απείχε τόσο καιρό από την τηλεόραση εξήγησε: «Είχα προτεραιότητα το θέατρο, δεν είχα χρόνο για τηλεόραση. Το θέατρο είναι μια σκλαβιά, πολύ κουραστική, επίπονη, ψυχοφθόρα αλλά και πολύ ευχάριστη. Είναι πολύ δύσκολη δουλειά, σου ζητάει τα πάντα. Στο θέατρο δεν είχα νιώσει τόση χαρά και επικοινωνία με τον κόσμο που ένιωσα στο παιχνίδι. Παλιά δεν δεχόμουν ότι θέλω να με αγαπούν, ήθελα να εκτιμούν αυτό που κάνω. Τώρα στα 48 μου ξέρω ότι το να σε αγαπούν γι αυτό που κάνεις και που είσαι, είναι πιο σημαντικό. Με το τηλεπαιχνίδι έχεις μια αμεσότητα που δεν την είχα ζήσει. Με έχει αλλάξει. Τώρα έρχονται και μου μιλούν, παλιά δεν τολμούσαν γιατί ήμουν βαρύς».

Για το σημείο-κλειδί στη ζωή του που άλλαξε: «Τα τελευταία 3-4 χρόνια που άλλαξα και ρεπερτόριο στο θέατρο, που συναντήθηκα με άλλους ανθρώπους, με ανθρώπους που υπάρχει μια ισότητα. Στον χώρο του θεάτρου έχουμε δεχτεί μεγάλη πίεση. Υπήρχαν πολλές αυθεντίες και “πρέπει”, άνθρωποι πιεσμένοι και ήμουν μέσα σε αυτούς. Αξιολογικά δεν είναι τίποτα καλύτερο ή χειρότερο ανάμεσα στο θέατρο, την τηλεόραση και το σινεμά. Το δύσκολο είναι να το κάνεις καλά. Η αγωνία μου έκανε πολύ κακό και δεν πέρναγα καλά».

Η αντίδρασή του στις κριτικές

Για τις κριτικές που έχει δεχθεί: «Είχα πολύ καλές κριτικές γι αυτό την “ψώνισα”. Και δεν το καταλάβαινε κανείς ότι την ψώνισα, την είχα ψωνίσει μέσα μου. Το ψώνιο το θεωρώ ως εξής: κάτι σου λένε, κάτι πιστεύεις, κάτι νομίζεις και αυτό σε ορίζει. Αυτό που νομίζεις σε σκλαβώνει. Όλα τα πράγματα παίζονται όταν γυρίζεις σπίτι σου, με τους δικούς σου ανθρώπους».

«Πήρα μια κακή κριτική δικαίως, από τον Κ. Γεωργουσόπουλο, την πρώτη φορά στην Επίδαυρο. Μου στοίχισε πάρα πολύ, ήμουν ταμπουρωμένος στο σπίτι μου. Νόμιζα ότι όλοι γελάνε μαζί μου», εξιστόρησε. «Δεν μιλάω σε κριτικούς, δεν έχω σχέση με κανέναν. Ήταν άγριο για εμένα, αλλά ήταν τόσο αλήθεια. Δεν είμαι αχάριστος ήμουν ευνοημένος στις κριτικές».

Και τέλος έκανε και μια μνεία για τη σύζυγό του: «Είμαστε 16 χρόνια μαζί. Δεν είναι σύζυγος η Έλενα όταν δουλεύουμε μαζί. Είναι πολύ μεγάλη καλλιτέχνης και έχω μεγάλο θαυμασμό. Οι άνθρωποι του χώρου το ξέρουν. Είναι σπουδαία» ολοκλήρωσε.

