Κορονοϊός - Βατόπουλος στον ΑΝΤ1: Πλημμελείς οι έλεγχοι για τα μέτρα (βίντεο)

Τι είπε ο Καθηγητής Μικροβιολογίας για την μετάλλαξη “Δέλτα Plus”, τους εμβολιασμούς και τις παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου.

Οι έλεγχοι για την εφαρμογή των μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού «θα μπορούσαν να ήταν σαφώς καλύτεροι, σαφώς πιο αυστηροί. Οι έλεγχοι γίνονται πλημμελώς», τόνισε ο Καθηγητής Μικροβιολογίας, Αλκιβιάδης Βατόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1.

Επεσήμανε πως «υπάρχει μία ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη να λειτουργήσει η κοινωνία και στην ανάγκη να τηρούνται τα υγειονομικά μέτρα».

Επαναλαμβάνοντας πως οι εμβολιασμένοι νοσούν πολύ ελαφρότερα και μεταδίδουν ανάλογα, ο κ. Βατόπουλος υπογράμμισε ότι «τα μέτρα ατομικής προστασίας πρέπει να τα τηρούν όλοι, εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι».

«Το εμβόλιο εξακολουθεί να λειτουργεί», σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και έναντι της μετάλλαξης “Δέλτα Plus”, είπε ο Καθηγητής Μικροβιολογίας.

Σε ό,τι αφορά στις παρελάσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, εμφανίστηκε επιφυλακτικός: «Καλό είναι να αποφεύγονται συνωστισμοί που μπορούν να αποφευχθούν. Τώρα, αν μπορεί να γίνει η παρέλαση τηρώντας μία διαδικασία, χωρίς πολλούς θεατές, θα μπορούσε να γίνει», είπε χαρακτηριστικά.

Τόνισε, τέλος, πως «είναι πολύ σημαντικό ο κάθε ένας από εμάς να προφυλάξει τον εαυτό του με τη μάσκα και την αποφυγή των πολλών συναθροίσεων. Και προφανώς, όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, θα πρέπει να εμβολιαστούν».

