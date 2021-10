Τεχνολογία - Επιστήμη

Facebook: Αλλάζει όνομα το δημοφιλές μέσο δικτύωσης

Αλλαγές αναμένονται άμεσα στο δημοφιλέστερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Το Facebook σχεδιάζει να "εφεύρει" ξανά τον εαυτό του αλλάζοντας όνομα, ίσως και την επόμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο του νέου μεγάλου στόχου του, της δημιουργίας του "metaverse", ενός νέου διαδικτυακού κόσμου επικοινωνίας των χρηστών μέσω εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας.

Ο επικεφαλής του μεγαλύτερου μέσου κοινωνικής δικτύωσης Μαρκ Ζούκερμπεργκ προγραμματίζει να μιλήσει για την αλλαγή ονόματος στην ετήσια εκδήλωση "Connect" της εταιρείας στις 28 Οκτωβρίου, όμως μπορεί η σχετική αποκάλυψη να γίνει και νωρίτερα.

Η σχετική φημολογία προέκυψε μετά από δημοσίευμα του "Verge" (που επικαλείται πηγή με άμεση γνώση του θέματος) και το οποίο αναπαρήγαγε το πρακτορείο Ρόιτερς. Προς το παρόν, το Facebook ανέφερε ότι δεν σχολιάζει φήμες.

Σύμφωνα με το Verge, ο Ζούκερμπεργκ φιλοδοξεί το Facebook να μείνει στην ιστορία ως κάτι περισσότερο από μέσο κοινωνικής δικτύωσης (με όλες τις επικρίσεις που έχει δεχτεί), ως βασικός δημιουργός του "metaverse". Ο ίδιος είχε δηλώσει στο Verge τον Ιούλιο ότι "θα αλλάξουμε έτσι ώστε οι άνθρωποι να μην μας βλέπουν πρωτίστως ως μια εταιρεία social media αλλά ως μια εταιρεία metaverse".

Είχε προηγηθεί η ριζική αναδιάρθωση της Google το 2015, η οποία μπήκε κάτω από την "ομπρέλα" μιας μητρικής εταιρείας, της Alphabet, εν μέρει για να σηματοδοτήσει ότι είναι πια κάτι πολύ περισσότερο από μια μηχανή αναζήτησης. Σύμφωνα με το Verge, το νέο εταιρικό όνομα του Facebook παραμένει ένα καλά φυλαγμένο μυστικό που το ξέρουν ελάχιστοι άνθρωποι. Μένει να αποδειχθεί η αλήθεια της φημολογίας.

Όσο για το metaverse, που ούτως ή άλλως αναμένεται να αναπτυχθεί στο μέλλον, είναι ένας όρος που δημιουργήθηκε από τον συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Νιλ Στέφενσον για να περιγράψει έναν εικονικό κόσμο όπου οι άνθρωποι δραπετεύουν από έναν δυστοπικό κόσμο. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα βγει προφητικός…

