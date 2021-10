Δαμασκός: Πολύνεκρη έκρηξη σε στρατιωτικό λεωφορείο (βίντεο)

Τραγικός ο απολογισμός της έκρηξης σε στρατιωτικό λεωφορείο στη Δαμασκό.

Τουλάχιστον 13 μέλη του προσωπικού των συριακών Ενόπλων Δυνάμεων σκοτώθηκαν σε επίθεση με βόμβες τοποθετημένες στην άκρη δρόμου, οι οποίες εξερράγησαν καθώς το στρατιωτικό λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν τα θύματα, διερχόταν νωρίς σήμερα κατά την πρωινή ώρα αιχμής από γέφυρα στο κέντρο της Δαμασκού.

Η συριακή κρατική τηλεόραση ανέβασε στο λογαριασμό της στο Telegram εικόνες του απανθρακωμένου λεωφορείου ενώ διασώστες εικονίζονται να συγκεντρώνουν ανθρώπινα μέλη. Το τηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε πως τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίσθηκαν.

Δύο εκρηκτικοί μηχανισμοί εξερράγησαν ενώ το λεωφορείο βρισκόταν στη γέφυρα Χάφεζ αλ-Άσαντ, μετέδωσε η τηλεόραση προσθέτοντας πως ένας τρίτος εκρηκτικός μηχανισμός εξουδετερώθηκε από πυροτεχνουργούς του στρατού. Αξιωματούχοι δήλωσαν πως επρόκειτο για «τρομοκρατική» έκρηξη.

Πρόκειται για τη σοβαρότερη βομβιστική επίθεση που έχει πραγματοποιηθεί στη συριακή πρωτεύουσα εδώ και χρόνια. Επιθέσεις εναντίον οχημάτων του στρατού έχουν πραγματοποιηθεί φέτος στην ανατολική Συρία από μέλη του Ισλαμικού Κράτους που εξακολουθούν να επιχειρούν στην περιοχή.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ανακοινώσει πως τουλάχιστον 350.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου που άρχισε πριν από μία δεκαετία.

Οι εκρήξεις στη Δαμασκό ήταν κάτι σπάνιο αφότου δυνάμεις πιστές στον πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ έθεσαν υπό τον έλεγχό τους θύλακες ανταρτών γύρω από την πόλη. Με τη βοήθεια της ρωσικής στρατιωτικής παρουσίας και ιρανικών σιιτικών πολιτοφυλακών, ο Άσαντ ελέγχει τώρα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

