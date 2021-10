ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Ωνάσης - Κένεντι: Σαν σήμερα ο μυθικός γάμος στον Σκορπιό που έγραψε ιστορία

Σαν σήμερα ο γάμος του αιώνα. Οι ελάχιστοι καλεσμένοι και το νυφικό που έμεινε στην ιστορία.

Σαν σήμερα πριν από 53 χρόνια, στις 20 Οκτωβρίου 1968, τα βλέμματα όλου του κόσμου ήταν στραμμένα στον επίγειο παράδεισο του Αριστοτέλη Ωνάση.

Στο νησάκι του Σκορπιού στο Ιόνιο, κάτω από το φθινοπωρινό ψιλόβροχο, η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Ζακλίν Μπουβιέ-Κένεντι παντρευόταν τον Έλληνα κροίσο Αριστοτέλη Ωνάση. Εκείνη ήταν 39 ετών και εκείνος 62.

Ο γάμος έγινε πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία του συζύγου της Τζάκι και προέδρου των ΗΠΑ Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι στο Ντάλας και μόλις 4,5 μήνες από τότε που ο αδελφός του, το φαβορί για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές, Μπομπ Κένεντι έπεφτε νεκρός από σφαίρα στο Λος Αντζελες.

Οι καλεσμένοι ήταν ελάχιστοι και είχαν φτάσει την προηγούμενη ημέρα. Παρόντες από την πλευρά της Τζάκι ήταν τα παιδιά της, Καρολίνα και Τζον-Τζον, η μητέρα της, Τζάνετ Νόρτον Λι, ο πατριός της, Χιου Οτσινχλος, και η αδερφή της Λι Ράτζβιλ. Εκεί ήταν και τα παιδιά του Αριστοτέλη Ωνάση από τον πρώτο του γάμο με την Τίνα Λιβανού, ο Αλέξανδρος και η Χριστίνα.

Η Τζάκι έφτασε στο εκκλησάκι της Παναγίτσας φορώντας νυφικό Valentino, με μικρά κουμπάκια-πέρλες από πάνω μέχρι τη μέση και λευκή κορδέλα στα μαλλιά. Μετά τη γαμήλια τελετή ακολούθησε δεξίωση στη θαλαμηγό «Χριστίνα», που στο παρελθόν είχε φιλοξενήσει, μεταξύ άλλων, τον Γουίνστον Τσόρτσιλ, την Γκρέτα Γκάρμπο και -φυσικά- τη Μαρία Κάλλας, πρώην αγαπημένη του Έλληνα κροίσου.

Ο «γάμος του αιώνα», όπως χαρακτηρίστηκε, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις παγκοσμίως. Οι Αμερικανοί δεν συγχώρεσαν ποτέ την Τζάκι για τον γάμο της με τον Ωνάση, ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που μίλησαν για γάμο συμφερόντων.

Άλλωστε, γρήγορα η σχέση του Ωνάση με την Τζάκι άρχισε να φθείρεται. Το 1973, δε, η απόσταση μεταξύ τους μεγάλωσε. Αιτία, ο αιφνίδιος θάνατος του γιου του Ωνάση, Αλέξανδρου, που καταρράκωσε τον Έλληνα κροίσο.

Δύο χρόνια μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό, στις 15 Μαρτίου του 1975, ο Ωνάσης έφευγε από τη ζωή. Και μπορεί η Τζάκι να πήρε 26 εκατ. δολάρια για να παραιτηθεί από κάθε αξίωση από την περιουσία του Ωνάση, ωστόσο δεν κατάφερε ποτέ να αλλάξει επώνυμο, αφού ένας από τους όρους του συμφωνητικού που της εξασφάλιζε τα χρήματα ήταν να μην αποχωριστεί το όνομα Ωνάση μέχρι τον θάνατό της.

