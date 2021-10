Τεχνολογία - Επιστήμη

Ιατρικό επίτευγμα: Μεταμόσχευση νεφρού από χοίρο σε άνθρωπο

Για πρώτη φορά στον κόσμο γιατροί στις ΗΠΑ συνέδεσαν σε άνθρωπο νεφρό από χοίρο, που λειτούργησε κανονικά.

Χειρουργοί στη Νέα Υόρκη συνέδεσαν με επιτυχία σε άνθρωπο - για πρώτη φορά στον κόσμο - ένα νεφρό που είχε αναπτυχθεί στο σώμα ενός γενετικά τροποποιημένου χοίρου. Το όργανο λειτούργησε κανονικά, κάτι που ανοίγει πιθανώς το δρόμο για μια νέα πηγή οργάνων προς μεταμόσχευση προερχόμενων από ζώα.

Μολονότι παραμένουν προς απάντηση αρκετά ερωτήματα σχετικά με τις επιπτώσεις σε βάθος χρόνου από ένα τέτοιο μόσχευμα, οι ειδικοί θεωρούν ότι το επίτευγμα αποτελεί ορόσημο στο πεδίο της ξενομεταμόσχευσης (μεταμόσχευσης ανάμεσα σε διαφορετικά είδη έμβιων όντων). Η επέμβαση έγινε στο Ιατρικό Κέντρο Langone του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (ΝΥU), σύμφωνα με τους "Τάιμς της Νέας Υόρκης", και η ιατρική ομάδα που την πραγματοποίησε, με επικεφαλής τον δρα Ρόμπερτ Μοντγκόμερι, διευθυντή του Ινστιτούτου Μεταμοσχεύσεων του NYU Langone, δεν έχει κάνει ακόμη σχετική δημοσίευση σε ιατρικό περιοδικό.

Το νεφρό προερχόταν από χοίρο που είχε τροποποιηθεί γενετικά έτσι ώστε το όργανο να μην απορριφθεί από το ανθρώπινο σώμα. Το όργανο δεν μεταμοσχεύθηκε κανονικά, αλλά προσαρτήθηκε μέσω αιμοφόρων αγγείων εξωτερικά έξω από την κοιλιά, στο πάνω μέρος του ποδιού ενός εγκεφαλικά νεκρού ανθρώπου που υποστηριζόταν μηχανικά και ο οποίος ήταν προηγουμένως δηλωμένος δωρητής οργάνων. Το νεφρό άρχισε να παράγει ούρα και κρεατινίνη σχεδόν αμέσως.

Ο Μοντγκόμερι δήλωσε ότι, εφόσον το όργανο λειτούργησε φυσιολογικά προσαρτημένο έξω από το σώμα, πιθανότατα θα δουλέψει εξίσου καλά και αν μεταμοσχευθεί κανονικά. "Τα πράγματα πήγαν καλύτερα του αναμενομένου. Φάνηκε σαν οποιοδήποτε μόσχευμα που έχω χρησιμοποιήσει από ένα ζωντανό δότη. Πολλά νεφρά από νεκρούς δεν δουλεύουν αμέσως και χρειάζονται μέρες ή εβδομάδες για να ξεκινήσουν. Αυτό λειτούργησε αμέσως".

Ο καθηγητής χειρουργικής μεταμοσχεύσεων Ντόρι Σέγκεβ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς δήλωσε: "Χρειαζόμαστε να μάθουμε περισσότερα για την μακροβιότητα του οργάνου. Αλλά είναι μια τεράστια πρόοδος. Είναι ένα πολύ, πολύ μεγάλο επίτευγμα".

Οι επιστήμονες εδώ και καιρό προσπαθούν να αναπτύξουν μέσα σε χοίρους όργανα κατάλληλα για μεταμόσχευση σε ανθρώπους, καθώς είναι μακριές οι λίστες αναμονής για διάφορα όργανα (νεφρά, καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ). Σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της έλλειψης νεφρών προς μεταμόσχευση, η μεγάλη πλειονότητα των ασθενών σε αιμοκάθαρση δεν μπορούν να αποκτήσουν νέα όργανα.

Η προοπτική οργάνων από χοίρους αναμένεται να εγείρει ζητήματα βιοηθικής, ιδίως αναφορικά με το κατά πόσο τα ζώα γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους ανθρώπους. Έτσι, ενώ μερικοί γιατροί ευελπιστούν ότι είναι θέμα λίγων μηνών να αρχίσει η μεταμόσχευση σε ανθρώπους νεφρών από χοίρους, άλλοι θεωρούν ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος. Μεταξύ άλλων, υπάρχουν ανησυχίες και για ιούς των χοίρων που θα μπορούσαν να μολύνουν τους ανθρώπους.

