Καραγιάννης στον ΑΝΤ1: Το οδικό δίκτυο αναβαθμίζεται σε όλη την Ελλάδα (βίντεο)

Τι είπε για τα διόδια στο κέντρο της πρωτεύουσας, το μετρό σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, τον ΒΟΑΚ και τα μεγάλα έργα που ακολουθούν.

Οι υποδομές τα επόμενα χρόνια θα ανέβουν σε άλλο επίπεδο, τόνισε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Καραγιάννης, μιλώντας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1.

«Δεν υπάρχει θέμα διοδίων» στο κέντρο της Αθήνας, δήλωσε κατηγορηματικά, διευκρινίζοντας πως τέθηκε από τους συγκοινωνιολόγους ένα περιβαλλοντικό τέλος διέλευσης σε μία ομάδα εργασίας.

Αναφερόμενος στον δακτύλιο, προανήγγειλε πως θα μειωθούν κατά 50% οι εξαιρέσεις εισόδου.

Στα υφιστάμενα διόδια στους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους της χώρας, εκτίμησε ότι σε μία διετία περίπου θα μπορέσει να εφαρμοστεί το μέτρο της χιλιομετρικής χρέωσης.

Πειραιάς

«Η επέκταση του μετρό στον Πειραιά θα είναι έτοιμη τον Ιούλιο», ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, σημειώνοντας πως η διαδρομή μέχρι το αεροδρόμιο θα διαρκεί 50 λεπτά.

«Εντός του Νοεμβρίου θα έχουμε και τραμ στον Πειραιά», προσέθεσε, επισημαίνοντας ότι κατασκευάζεται από το 2012 και ήταν ένα “βαλτωμένο” έργο.

Θεσσαλονίκη

«Παραλάβαμε ένα μετρό που δεν είχε ράγες στο 40%, δεν ήταν έτοιμος κανένας από τους κεντρικούς σταθμούς, είχαμε δύο συρμούς από τους 18 που χρειάζονται», ανέφερε ο κ. Καραγιάννης, διαβεβαιώνοντας ότι το μετρό στη Θεσσαλονίκη «θα είναι έτοιμο το 2023, ήδη γίνονται οι δοκιμαστικές λειτουργίες».

Μέχρι το τέλος του χρόνου, συνέχισε, «θα έχουμε προσωρινό ανάδοχο για τη νέα ανατολική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, το λεγόμενο “fly over”. Θα είναι ένα έργο “κόσμημα”».

Κρήτη

Ο νέος Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), θα λύσει τα ζητήματα ασφαλείας, που έχουν στοιχίσει πολλές ανθρώπινες ζωές, δήλωσε. 294 χιλιόμετρα οδικού δικτύου θα συνδέουν τη Σητεία με την Κίσσαμο. Παράλληλα, επεσήμανε πως θα δημιουργηθούν 80.000-90.000 θέσεις εργασίας.

Όσον αφορά στις σεισμόπληκτες περιοχές, ο κ. Καραγιάννης ανέφερε πως «από την πρώτη στιγμή ήμασταν εκεί για τους ελέγχους και στείλαμε οικίσκους». Ανέφερε ενδεικτικά πως διενεργήθηκαν 11.500 αυτοψίες και σε χρόνο-ρεκόρ ξεκίνησαν οι αποκαταστάσεις.

Τα επόμενα μεγάλα έργα

Μέχρι τα τέλη του χρόνου, ανέφερε πως θα προκηρυχθούν έργα 3,3 δισ. ευρώ, που αφορούν σιδηροδρομικά έργα. Λαύριο και Ραφήνα θα συνδέονται με το αεροδρόμιο.

Εκτός των σιδηροδρομικών, θα δημοπρατηθούν οδικά έργα (παράκαμψη Χαλκίδας, λεωφόρος Κύμης, Πάτρα-Πύργος, Μπράλλος-Άμφισσα), ανεβάζοντας το συνολικό ύψος σε 4,3 δισεκατομμύρια.

