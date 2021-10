Κόσμος

Φιλαδέλφεια: γυναίκα βιαζόταν στο μετρό κι οι επιβάτες τραβούσαν βίντεο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ασύλληπτο περιστατικό αγριότητας εκτυλίχθηκε στις ΗΠΑ, όταν μία γυναίκα έπεσε θύμα βιασμού μέσα στο μετρό.

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στη Πενσιλβάνια, στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ.

Μία γυναίκα έπεσε θύμα βιασμού μέσα στο μετρό, με την επίθεση να διαρκεί για περισσότερο από 40 λεπτά και τους επιβάτες του τρένου να τραβούν βίντεο, χωρίς κανένας από αυτούς να παρεμβαίνει!

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο επικεφαλής του τμήματος Μεταφορών, είπε πως ο δράστης, παρενοχλούσε και τελικά βίασε τη γυναίκα σε μία πράξη που εκτιλύχθηκε ενώ το τρένο περνούσε περισσότερες από είκοσι στάσεις.

Ούτε η ίδια η Αστυνομία δεν πίστευε ότι ούτε ένας μάρτυρας δεν κάλεσε τις Αρχές.

Οι μάρτυρες που τράβηξαν βίντεο εξετάζονται, ενώ οι αστυνομικοί έφτασαν μέσα σε 3 λεπτά αφού τους κάλεσε υπάλληλος του μετρό από την τελευταία του στάση.

Ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη.

Ειδήσεις σήμερα:

Νάουσα: Με κορονοϊό ολόκληρο χωριό μετά από γάμο

Θεσσαλονίκη: Πώς σώθηκε το μωρό που κατάπιε μανταλάκι

Ωνάσης - Κένεντι: Σαν σήμερα ο μυθικός γάμος στον Σκορπιό που έγραψε ιστορία