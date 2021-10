Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Πώς είναι η κατηγορούμενη στις φυλακές (βίντεο)

Πέρασε ή δεν πέρασε από το Πειθαρχικό για κλοπή ρούχων η 36χρονη. Αποκλειστικές πληροφορίες του "Πρωινού".

Αποκλειστικές πληροφορίες για την συμπεριφορά της κατηγορούμενης στην υπόθεση με το βιτριόλι κατά της Ιωάννας Παλιοσπύρου, μετέφερε στην εκπομπή "Το Πρωινό" η Κέλλυ Χεινοπώρου.

Τις τελευταίες ημέρες βλέπουν το φως της δημοσιότητας συνεντεύξεις από συγκρατούμενες της 36χρονης, η οποίες καταγγέλουν ότι έχει υποπέσει σε σε πειθαρχικά παραπτώμα και κάνουν λόγο για ψυχρή και αλαζονική συμπεριφορά.

Οι δικηγόροι της διαψεύδουν τις καταγγελίες αυτές και δηλώνουν πως η εντολέας τους σκέφτεται να κινηθεί νομικά σε βάρος τους. Όπως σημειώνουν η Έφη είναι πολύ αγαπητή, σε καμία περίπτωση δεν έχει περάσει από πειθαρχικό για κλοπή ρούχων και ότι λόγω της μόρφωσης της έχει αναβαθμιστεί στη γραμματεία των φυλακών.

Η δημοσιογράφος του Δελτίου Ειδήσεων του ΑΝΤ1, Κέλλυ Χεινωπόρου μίλησε με τον διευθυντή των φυλακών, ο οποίος επιβεβαιώνει ότι έχει περάσει από Πειθαρχικό και διαψεύδει τους δικηγόρους της ότι έχει αναβαθμιστεί.

