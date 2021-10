Life

Ανδρέας Μικρούτσικος: στην Εντατική ξανά

Άρχισε να παρουσιάζει κάποια προβλήματα με το αναπνευστικό του και ξαναβρέθηκε στο νοσοκομείο, όπου δίνει μάχη εδώ και μήνες.

Θετική η τελευταία εξέλιξη για το αγαπημένο παρουσιαστή, Ανδρέα Μικρούτσικο.

Αποσωληνώθηκε, όμως παραμένει στη ΜΕΘ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο παρουσιαστής επρόκειτο την περασμένη εβδομάδα να βγει από το νοσοκομείο, όμως η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε το βράδυ της Κυριακής και οι γιατροί έκριναν αναγκαίο να τον οδηγήσουν στην εντατική όπου και τον διασωλήνωσαν.

Ο παρουσιαστής μπήκε σε καταστολή με μικρόβιο στους πνεύμονες.

Όλα ξεκίνησαν πριν από δύο μήνες, στα τέλη του καλοκαιριού όταν ο Ανδρέας Μικρούτσικος μπήκε στον Ευαγγελισμό με προβλήματα στον προστάτη.

Χρειάστηκε να χειρουργηθεί και το χειρουργείο πήγε πολύ καλά αλλά άρχισε να παρουσιάζει κάποια προβλήματα με το αναπνευστικό του και ξαναβρέθηκε στο νοσοκομείο, όπου δίνει μάχη εδώ και μήνες.

