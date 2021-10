Life

“Ήλιος”: συγκλονιστικά τα νέα επεισόδια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ανατροπές και απροσδόκητα γεγονότα που φέρνουν οδυνηρές εκπλήξεις στους ήρωες έρχονται τα νέα επεισόδια της σειράς «Ήλιος».

Με ανατροπές και απροσδόκητα γεγονότα που φέρνουν οδυνηρές εκπλήξεις στους ήρωες έρχονται τα νέα επεισόδια της σειράς «Ήλιος».

Πάρτε μια γεύση από τα επόμενα επεισόδια της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1, που προβάλλεται αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, που ξεκινά στις 18:45.

Η Αλίκη λέει όλη την αλήθεια στον Δημήτρη για τη νύχτα που σκοτώθηκε ο Βολίδης… Ο Δημήτρης αισθάνεται προδομένος… Πηγαίνει έξαλλος στο κελί της Αλεξάνδρας να την ενημερώσει ότι θα φροντίσει ο ίδιος να μην βγει ποτέ από τη φυλακή. Η Ελπίδα πιέζει τον Ιάσονα να θυμηθεί τον πωλητή που συνάντησε την ώρα του φόνου των γονιών του. Ο Στέφανος λέει στην Αθηνά ότι είναι περίεργο το ότι η Αλίκη βρισκόταν με την Μαργαρίτα στο αυτοκίνητο… Ο Χρήστος παρόλο που είναι τόσο κοντά στη Δάφνη και το παιδί του, δεν καταφέρνει να τους εντοπίσει. Χάνει το κουράγιο του και είναι σίγουρος πια ότι δεν πρόκειται να πάρει ποτέ πίσω το παιδί του. Η Ελένη αρχίζει να πιστεύει ότι η Ελπίδα κάτι κρύβει σε σχέση με τον Ιάσονα. Η Δάφνη κανονίζει να φύγει παράνομα από τη χώρα με το μωρό, όμως τα σχέδιά της θα ανατραπούν βίαια… Η Αλίκη είναι αποφασισμένη να παραδοθεί στην Αστυνομία και ζητάει από τον Δημήτρη να την συγχωρέσει. Ο Δημήτρης, όμως, έχει ήδη αποφασίσει ερήμην της…

ΤΡΙΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 32

Ο Δημήτρης, κλονισμένος από την αποκάλυψη πως η Αλίκη του έκρυβε την αλήθεια για την εμπλοκή της στη δολοφονία Βολίδη, διχάζεται ανάμεσα στο καθήκον του και την αγάπη του για την Αλίκη, μη ξέροντας τι να κάνει. Την ίδια στιγμή δέχεται να αναλάβει μια πολύ επικίνδυνη υπόθεση. Η Δάφνη προσπαθεί απελπισμένα να βρει τους ανθρώπους που της άρπαξαν το μωρό… Η Ελένη υποψιάζεται πως η Ελπίδα δεν ενδιαφέρεται για τον Ιάσωνα μόνο ως αστυνόμος, αλλά ότι τη συνδέει μαζί του κάτι πολύ πιο δυνατό. Στη φυλακή γίνεται απόπειρα δολοφονίας της Αλεξάνδρας. Η Λήδα αρχίζει να υποψιάζεται ότι ο Αντώνης και ο Νικήτας κάτι της κρύβουν… Η Δάφνη, στην απελπισία της, πηγαίνει στον μοναδικό άνθρωπο που μπορεί να τη βοηθήσει να βρει το παιδί της… Η αστυνομική επιχείρηση της οποίας ηγείται ο Δημήτρης, θα πάρει μια πολύ άσχημη τροπή, που απειλεί σοβαρά τη ζωή του και γεννά πολλά ερωτηματικά.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 33

Η εξαφάνιση του Δημήτρη έχει φέρει μεγάλη αναστάτωση σε όλους. Η Αλίκη καταρρέει και νιώθει υπεύθυνη, θεωρώντας πως ο χωρισμός τους μπορεί να επηρέασε την ψυχραιμία του Δημήτρη στη δύσκολη αποστολή που ανέλαβε. Η Αθηνά έχει δρομολογήσει κάθε μέσον και τρόπο προκειμένου να βρεθεί. Κάθε νέο στοιχείο, όμως, φέρνει περισσότερη ανησυχία για την τύχη του Δημήτρη. Η ξαφνική εμφάνιση της Δάφνης χωρίς το μωρό προκαλεί στον Χρήστο φόβο και οργή. Δεν την πιστεύει, ενώ εκείνη τον ικετεύει να μην την παραδώσει στην αστυνομία προτού βρουν και πάρουν πίσω το μωρό απ’ αυτούς που της το άρπαξαν. Η Αλεξάνδρα, τρομοκρατημένη με την απόπειρα εναντίον της, ζητά τη βοήθεια του Στέφανου. Κι ενώ ο Χρήστος ψάχνει με τους άλλους για τον Δημήτρη, μαθαίνει την εμπλοκή του Νικήτα στην υπόθεση της Δάφνης. Η αλήθεια φτάνει και στην Λήδα, η οποία απογοητεύεται για ακόμη μια φορά. Όμως θα ξαφνιαστεί περισσότερο, όταν ο Αντώνης της ομολογήσει πως εκείνος πρώτος έκρυψε και βοήθησε την Δάφνη… Και ενώ όλοι ψάχνουν τον Δημήτρη, εκείνος δεν είναι σε θέση να βοηθήσει τον εαυτό του…

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 34

Η Δάφνη και ο Χρήστος ψάχνουν απεγνωσμένα για το παιδί τους με τη βοήθεια του Νικήτα. Όμως οι άνθρωποι που το έχουν κλέψει είναι ένα βήμα μπροστά. Οι φόβοι της Αθηνάς πως ο Δημήτρης είναι νεκρός αυξάνονται όταν μαθαίνει ότι ο λιμενικός ήταν πληρωμένος από την οργάνωση. Η Αλίκη δεν δέχεται ότι ο Δημήτρης είναι νεκρός και κατηγορεί την Αθηνά πως δεν κάνει σωστά τη δουλειά της. Ο Διονύσης επισκέπτεται την Αλεξάνδρα στη φυλακή και την πιέζει με τις ερωτήσεις του. Θέλει να μάθει γιατί η Αλίκη βρισκόταν μαζί με την θεία του στο αυτοκίνητο τη μέρα που πέθανε. Η Αθηνά μαθαίνει ότι αυτός που διοικεί την οργάνωση είναι αρκετά επικίνδυνος και πως όλοι τον φωνάζουν Μενέλαο. Κάποιος συνεχίζει να απειλεί την Αλεξάνδρα, μπαίνοντας κρυφά στο κελί της και, τρομοκρατημένη, ζητάει από την Αθηνά να την βγάλει έξω με εγγύηση. Ο Δημήτρης ζαλισμένος βρίσκεται σε ένα μέρος που δεν γνωρίζει.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 35

Η Ελένη ρωτάει ευθέως την Ελπίδα αν είναι η μητέρα του Ιάσωνα. Όλοι θεωρούν πως οι πιθανότητες να ζει ο Δημήτρης είναι ελάχιστες. Ο Χρήστος ψάχνει τα πράγματα του Δημήτρη στο ξενοδοχείο που έμεινε το τελευταίο βράδυ πριν την εξαφάνισή του. Εκεί βρίσκει τον φάκελο με την ταυτοποίηση του DNA από τον φόνο του Βολίδη… Η Αλίκη, απελπισμένη που δεν έχει κανένα νέο από τον Δημήτρη, ξεσπάει σε όλους και ζητάει τη βοήθεια του Στέφανου… Η Ελπίδα έρχεται όλο και πιο κοντά με τον Ιάσονα και τον βοηθάει να θυμηθεί το άλλοθί του, πράγμα που οδηγεί την Ελένη να τη ρωτήσει ευθέως αν η σχέση τους κρύβει κάτι περισσότερο… Η Αλεξάνδρα βγαίνει από τη φυλακή, αλλά οι απειλές εναντίον της συνεχίζονται. Ο Δημήτρης συνέρχεται και βλέπει μπροστά του μία νέα κοπέλα που δεν έχει ξαναδεί, την Νάντια… Μια πληροφορία που φτάνει στην Αθηνά, περιπλέκει ακόμα περισσότερο τα πράγματα…

#Hlios

Ειδήσεις σήμερα:

Παρέλαση: υποχρεωτικά με μάσκα οι θεατές

Κορονοϊός: Αρνούνται μετάγγιση με αίμα από εμβολιασμένους

Άλεκ Μπάλντουιν: Συντετριμμένος μετά την τραγωδία στα γυρίσματα της ταινίας

Gallery