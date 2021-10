Life

“Άγριες Μέλισσες”: Η Ελένη βεβαιώνεται πως ο Ακύλας είναι ο καταδότης του Λάμπρου και… (βίντεο)

Αποκλεστικό απόοσπασμα από το αποψινό επεισόδιο. Η σκηνή που θα σας καθηλώσει.

Ακόμη μια καθηλωτική σκηνή, με συγκλονιστικές ερμηνείες από τους πρωταγωνιστές της σειράς «Άγριες Μέλισσες», προβλήθηκε από την εκπομπή «Το Πρωινό», την Τετάρτη.

Στο αποκλειστικό απόσπασμα από το σημερινό επεισόδιο, που θα προβληθεί στις 22:00, στον ΑΝΤ1, η Ελένη βεβαιώνεται πως ο Ακύλας κρύβεται πίσω απ’ τη δίωξη του Λάμπρου και παίρνει την απόφαση ν’ αντιμετωπίσει τον εχθρό… εκ των έσω.

Παρακολουθήστε το συγκλονιστικό απόσπασμα από τις «Άγριες Μέλισσες» που μετέδωσε «Το Πρωινό»:

Τι θα δούμε απόψε

Ο Νικηφόρος, απογοητευμένος απ’ τη συμπεριφορά του Κωνσταντή, αποφασίζει να αποχωρήσει από το νυχτερινό κέντρο. Θα καταφέρει ο Κωνσταντής να του αλλάξει γνώμη; Ο Μπάμπης υποψιάζεται τον διπλό ρόλο του Βάιου και αποφασίζει να τον ξεσκεπάσει, μ’ ένα παράτολμο σχέδιο. Ο Μελέτης και ο Άγγελος θα έρθουν αντιμέτωποι σε μια σφοδρή σύγκρουση, ενώ η επίσκεψη του Ζάχου στην εφημερίδα του Πέτρου θα έχει άσχημη κατάληξη. Στη δίκη, ο Δούκας θα βρεθεί μπροστά σε μια τρομερά δυσάρεστη εξέλιξη. Η Ελένη βεβαιώνεται πως ο Ακύλας κρύβεται πίσω απ’ τη δίωξη του Λάμπρου και παίρνει την απόφαση ν’ αντιμετωπίσει τον εχθρό… εκ των έσω. Ο Πέτρος ετοιμάζει ένα μεγάλο χτύπημα, προκειμένου να μάθει την αλήθεια για τον αδελφό του.

