Κορονοϊός - Τσιόδρας: Έκτακτη ενημέρωση για τους εμβολιασμούς

Ανακοινώσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εμβολιαστικού προγράμματος θα κάνει το μεσημέρι ο Καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας.

Μετά από αρκετό καιρό, ο Καθηγητής Παθολογίας και Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Σωτήρης Τσιόδρας, επιστρέφει με μία έκτακτη ενημέρωση για τους εμβολιασμούς.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, θα κάνει ανακοινώσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εμβολιαστικού προγράμματος στην Ελλάδα.

Οι ανακοινώσεις θα γίνουν στο Υπουργείο Υγείας στη 1 το μεσημέρι.

«Το εμβόλιο εξακολουθεί να λειτουργεί», σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και έναντι της μετάλλαξης “Δέλτα Plus”, διαβεβαίωσε ο Καθηγητής Μικροβιολογίας Αλκιβιάδης Βατόπουλος το πρωί στον ΑΝΤ1.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη ανακοινώθηκαν 3.739 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας, ενώ ανησυχία προκαλεί η αύξηση του αριθμού των διασωληνωμένων ασθενών.

